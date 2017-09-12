Третій літак впав на будівлю Пентагону. Четвертий зазнав катастрофи в штаті Пенсильванія, впавши у полі.

Два літаки направили на вежі Всесвітнього торгового центру. Літаки врізалися в хмарочоси по черзі, з інтервалом близько 16 хвилин. Будівлі загорілися і по черзі завалились, поховавши під собою людей.

16 років тому, 11 вересня 2001 року в США стався найкривавіший теракт у світі.

В результаті теракту загинуло 2977 осіб, 19 нападників. Ще 23 людини досі вважаються зниклими безвісти.

Крім повністю знищеної трійки хмарочосів ВТЦ, були істотно пошкоджені або навіть зруйновані ще кілька сусідніх будівель, в тому числі одна церква. Втрачено архіви, твори мистецтва, незліченну кількість документів.

Південна частина Манхеттена на багато років послабила своє ділове значення.

Дуже великої шкоди було завдано будівлі Пентагону.

На місці колишніх веж-близнюків споруджені красиві тимчасові меморіали; постійні пам'ятники знаходяться в стадії зведення.

Американська нація відзначає скорботну дату, як День служіння і пам'яті.

А в Нью-Йорку стоїть високий монумент роботи Зураба Церетелі – "Сльоза скорботи". Усередині розколотої бронзової плити – величезна сталева крапля. Це символ скорботи не лише про загиблих в теракті людей. І, можливо, навіть не стільки.

Ця сльоза символізує загальну біль людства, яке після 11 вересня стало багато в чому іншим, не таким безтурботним і щасливим.