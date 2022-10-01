Все разделы
Укр Рус Eng Поддержать УП, Donate
Укр Рус Eng
up shop
Кляті питання

Неделя мобилизации в РФ, псевдореферендум на оккупированных территориях, Лиман – главное о войне за неделю

Федор Попадюк, Евгений Будерацкий — Суббота, 1 октября 2022, 17:32

У новому епізоді подкасту "Кляті питання" разом з заступником головного редактора УП Євгеном Будерацьким обговорюємо головні теми, пов’язані з війною з Росією.

Слухайте подкаст "Кляті питання": Apple Podcasts | Google Podcasts Spotify | Soundcloud | Overcast | АБУК | НВ. Подкасти

Цього тижня обговорюємо перші результати мобілізації в РФ, про те, як ця мобілізація відіб’ється на ситуації на фронті, обговорюємо псевдореферендум на окупованих територіях, ситуацію на фронтах та навколо Лиману.

Важливо: цей епізод записаний у четвер ввечері до того, як ЗСУ ввійшли у Лиман. Але у епізоді ми обговорюємо важливість міста і те, як активність ЗСУ заважає окупаційній армії будувати лінію оборони.

Слухайте також епізод подкасту "(не)Безпечна країна" з американським генералом Веслі Кларком: 

Підписуйтесь на подкаст "(не)Безпечна країна", щоб не пропустити нові епізоди: Apple Podcasts, Google Podcasts, SpotifySoundcloud, інші платформи

Кляті питання

Ответы на все эти проклятые вопросы, что так нам надоедают. Если у вас есть какой-то вопрос, подписывайтесь на телеграмм канал "УП. Кляті питання", и спрашивайте что-то с помощью нашего бота @UkrPravdaQuestionsBot. Также вопросы можно отправлять на почту smm@pravda.com.ua, вместе с отзывами и пожеланиями.

Слушайте подкаст "Кляті питання" на Apple PodcastsGoogle Podcasts, Soundcloud, Overcast, АБУК и других платформах

Неделя мобилизации в РФ, псевдореферендум на оккупированных территориях, Лиман – главное о войне за неделю
1 октября 2022, 17:32 — Федор Попадюк, Евгений Будерацкий
Чому вони крадуть? – трейлер подкаста
29 сентября 2022, 13:36
Американский генерал Уэсли Кларк: Ядерными угрозами Путин хочет шокировать Запад и остановить поддержку Украины
28 сентября 2022, 16:55 — Алина Фролова
Ваше зрение слишком ценно, чтобы верить дезинформации о здоровье глаз. Разговор с офтальмологом
27 сентября 2022, 17:45 — Наталья Бушковская
Репетиция апокалипсиса. Как изменилась жизнь Харькова после контрнаступления ВСУ. Аудиоверсия
25 сентября 2022, 16:45 — Роман Романюк
Все подкасты...
Каналы
Чому вони крадуть?
1 эпизод
Українські 90-ті
6 эпизодов
(не)Безпечна Країна
2 эпизода
Кляті питання
124 эпизода
УП. Вголос
2 эпизода
Один одному
15 эпизодов
Евродонбасс
4 эпизода
У тіні
1 эпизод
#укрдерждовгобуд
7 эпизодов
Онлайн[за]хист
3 эпизода
Медиаболь!
10 эпизодов
Життя бентежне
10 эпизодов
Я не встигаю!
13 эпизодов
Ок и шо?
68 эпизодов
Ранкова доза
13 эпизодов
Температура — нормальная!
54 эпизода
Культура всего
54 эпизода
Украина после карантина
13 эпизодов
Minddetox Essays
11 эпизодов
До попкорну з Анною Паленчук
9 эпизодов