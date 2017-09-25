Велосипедом на работу: Киев отметил День без авто

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"Украинская правда"
Понедельник, 25 сентября 2017, 07:58

Київ долучився до Міжнародного Дня без авто.

Від самого ранку 22 вересня на Майдан Незалежності з'їхалися велосипедисти з усього Києва.

Темы: Киев
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