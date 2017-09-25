Велосипедом на работу: Киев отметил День без авто

Бандера и Шухевич не могли не воскреснуть в Украине. Но это ничего не значит. Позже символический пантеон Украины пополнят новые имена. Это неизбежно для страны, занимающейся нацбилдингом в режиме прямого эфира. Но для этого нужна самая малость.