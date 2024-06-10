Фішки, іграшки та футбольні картки: що ви пам’ятаєте про найвідоміші колекції 90-х. ТЕСТ

У цьому місяці ми з нетерпінням чекаємо на старт чемпіонату Європи з футболу за участю збірної України!
До цієї події офіційний криптопартнер збірної, криптовалютна біржа WhiteBIT, анонсувала масштабну акцію з підтримки національної команди.
Кожен українець, збираючи колекційні картки з футболістами, які можна придбати лише в супермаркетах мережі АТБ з 5 червня, та виконуючи певні дії, може отримати призи. Загальний призовий фонд складає понад 250 000 USDT (близько $250 тисяч)!
Хоч колекціонування було популярне завжди, справжній такий бум в Україні відбувся в 90-х роках. Це й стало темою нашого тесту, нумо пригадаємо найпопулярніші серії!
Давай ще перевіримо твої знання з колекцій Kinder Surprise. У класичній серії налічували п’ять колекцій. Яка з цих колекцій не є класичною?
Наклейки були чи не найпопулярнішим і найдоступнішим способом колекціонування. Іноді ми навіть викидали жувальні гумки, фактично купуючи лише наклейки. У 90-х роках неймовірно популярною була серія файтингу під назвою:
І ще про фантики з жуйок. Менш популярною серією фантиків на той час, але досі всесвітньо відомою серією є Love Is. Цю серію створила карикатуристка, яка писала любовні записки для свого майбутнього чоловіка. Художниця була з:
У 90-х та 00-х роках ця іграшка була дуже популярною в Україні. Але перші згадки про неї були датовані 500 роком до н.е. Що це було?
А в кого були картки з "навіженим порадником"? Герой з фільму вчив нас рухати сірники без рук, робити шпаргалки та навіть бити струмом! Як його звали?
Як щодо перевірки теорії? Усі ми знаємо, що філателія – це колекціонування:
Біржа WhiteBIT, криптопартнер національної збірної з футболу, запустила колекцію з картками наших футболістів. Повний набір карток складає:
Окрім звичайних і легендарних карток, у колекції три епічні картки. Як ти вважаєш, хто не має своєї епічної картки?