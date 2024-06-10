Тест

Фішки, іграшки та футбольні картки: що ви пам’ятаєте про найвідоміші колекції 90-х. ТЕСТ

Спецпроєкт за підтримки компанії WhiteBIT - 11 червня 2024, 12:00

У цьому місяці ми з нетерпінням чекаємо на старт чемпіонату Європи з футболу за участю збірної України!

До цієї події офіційний криптопартнер збірної, криптовалютна біржа WhiteBIT, анонсувала масштабну акцію з підтримки національної команди.

Кожен українець, збираючи колекційні картки з футболістами, які можна придбати лише в супермаркетах мережі АТБ з 5 червня, та виконуючи певні дії, може отримати призи. Загальний призовий фонд складає понад 250 000 USDT (близько $250 тисяч)!

Хоч колекціонування було популярне завжди, справжній такий бум в Україні відбувся в 90-х роках. Це й стало темою нашого тесту, нумо пригадаємо найпопулярніші серії!


1/12

Коли йдеться про колекціонування в нашому дитинстві, більшість одразу згадують про набір "Щасливий гіпопотам". З ними було випущено декілька основних серій по 10 різних моделей, а також декілька спецсерій. В якому році була випущена перша серія?

2/12

Давай ще перевіримо твої знання з колекцій Kinder Surprise. У класичній серії налічували п’ять колекцій. Яка з цих колекцій не є класичною?

3/12

Кепси, фішки, тазос, пого? Мабуть, важко зустріти людину, яка не колекціонувала пластикові або картонні кругляки. Однією з найпопулярніших була серія Pokemon. Друга серія їх налічувала 100 різних фішок, а скільки ж було в першій?

4/12

До речі, про Pokemon. Пам’ятаєш, як ми збирали ще й гральні картки? Багато хто мав їх, але лише одиниці знали, як в них грати, і мали для цього спеціальне поле. Згідно з офіційними правилами, скільки гравців можуть грати в неї?

5/12

Наклейки були чи не найпопулярнішим і найдоступнішим способом колекціонування. Іноді ми навіть викидали жувальні гумки, фактично купуючи лише наклейки. У 90-х роках неймовірно популярною була серія файтингу під назвою:

6/12

І ще про фантики з жуйок. Менш популярною серією фантиків на той час, але досі всесвітньо відомою серією є Love Is. Цю серію створила карикатуристка, яка писала любовні записки для свого майбутнього чоловіка. Художниця була з:

7/12

У 90-х та 00-х роках ця іграшка була дуже популярною в Україні. Але перші згадки про неї були датовані 500 роком до н.е. Що це було?

8/12

А в кого були картки з "навіженим порадником"? Герой з фільму вчив нас рухати сірники без рук, робити шпаргалки та навіть бити струмом! Як його звали?

9/12

Як щодо перевірки теорії? Усі ми знаємо, що філателія – це колекціонування:

10/12

Брати з Італії Джузеппе та Беніто Паніні в 1961 році створили компанію, а згодом їхні картки з футболістами стали одними з найпродаваніших колекційних предметів в історії. Свій перший альбом наклейок вони випустили до:

11/12

Біржа WhiteBIT, криптопартнер національної збірної з футболу, запустила колекцію з картками наших футболістів. Повний набір карток складає:

12/12

Окрім звичайних і легендарних карток, у колекції три епічні картки. Як ти вважаєш, хто не має своєї епічної картки?