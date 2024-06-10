Фішки, іграшки та футбольні картки: що ви пам’ятаєте про найвідоміші колекції 90-х. ТЕСТ

У цьому місяці ми з нетерпінням чекаємо на старт чемпіонату Європи з футболу за участю збірної України!

До цієї події офіційний криптопартнер збірної, криптовалютна біржа WhiteBIT, анонсувала масштабну акцію з підтримки національної команди.

Кожен українець, збираючи колекційні картки з футболістами, які можна придбати лише в супермаркетах мережі АТБ з 5 червня, та виконуючи певні дії, може отримати призи. Загальний призовий фонд складає понад 250 000 USDT (близько $250 тисяч)!

Хоч колекціонування було популярне завжди, справжній такий бум в Україні відбувся в 90-х роках. Це й стало темою нашого тесту, нумо пригадаємо найпопулярніші серії!