РПЛ публічно оголосила про свою опозиційність, проте в реальності питання опозиційності відступало на задній план, коли з'являлась фінансова вигода.
У жовтні 2015 року вона розпочала безстроковий Тарифний майдан під Верховною Радою. Проте вже 17 листопада розпустила його, ніби через загрозу терористичного акту
. Нардеп Сергій Каплін
з посиланням на неназваного депутата РПЛ сказав
про 2 млн доларів, отримані Ляшком від Яценюка і Ахметова за припинення акції.
За бюджет на 2016 рік Радикальна партія відмовлялася голосувати, поки туди не включили пункт
про виділення майже 400 мільйонів гривень на закупівлю пожежних машин. Машини мали закупити у підприємства, причетного до чернігівського «радикала» Олега Авер'янова
.
Незважаючи на заявлену опозиційність фракції у Верховній Раді, її регіональні осередки не так часто голосують проти владної більшості. «Збій в системі» розпочався вже на Київській облраді, «радикальні» депутати якої голосували «проти» або «утримуюсь» лише у піввідсотка від загальної кількості голосувань.