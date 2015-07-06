НЕгідні очолити САП

Неналежне декларування



У декларації кандидата за 2020 рік вказано, що дружина кандидата з 2007 року зареєстрована та користується квартирою площею 26 кв. м у Києві. Однак, відомості про цю квартиру у деклараціях за 2017—2019 роки відсутні.



Серед іншого, у декларації за 2018 рік відсутній декларований раніше автомобіль дружини Nissan Qashqai 2013 р. в., однак інформація про дохід від продажу відсутня. Разом з тим, у цій же декларації міститься інформація про дохід дружини з невідомого джерела без вказання суми цього доходу. Це може бути неналежним декларуванням.



За 2020 рік кандидат тільки одного разу на початку квітня повідомив про суттєві зміни в майновому стані у 181 тис. грн. Водночас заробітна плата кандидата за рік склала 1,5 млн грн.



Це може бути завищенням/приховуванням доходів та заощаджень.



Батьки кандидата працюють у судовій системі та державному секторі. Їм належать дві земельні ділянки, будинок матері, яким користується кандидат, будинок та квартира батька — все у м. Київ. Відповідно до декларації батька кандидата, обидва будинки у столиці було придбано у 2013 році. У цьому ж році батько кандидата придбав нове авто представницького класу Mercedes ML 350, а через три роки замінив його на інше авто — Mercedes С 220 вартістю 30 тисяч доларів.



Бабуся-пенсіонерка кандидата у 2009 році придбала квартиру у Києві площею 92,7 кв.м.



Це може свідчити про невідповідність способу життя батьків їхнім статкам, якими користується кандидат.

