НЕгідні очолити САП
Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) — один із ключових органів антикорупційної інфраструктури, який разом із НАБУ та Вищим антикорупційним судом має забезпечити невідворотність покарання топ-чиновників за корупцію.

Від керівника САП напряму залежить розслідування корупційних справ. Якщо прокуратурою керуватиме людина із сумнівною репутацією, це прямо відобразиться не лише на рівні довіри суспільства до органу, але й на можливості добитись справедливого покарання корупціонерам.

Наприкінці січня розпочався конкурс на посаду керівника САП та ще дві керівні посади (заступника голови і начальника відділу). Після двох етапів конкурсу (тестування на знання законодавства та загальні здібності) на посаду очільника та заступника керівника САП претендує 37 кандидатів.

Громадські організації Центр протидії корупції, Фундація DEJURE, Автомайдан та Трансперенсі Інтернешнл Україна проаналізували майно, спосіб життя, професійний шлях та політичні зв'язки кандидатів, і сформували перелік претендентів, репутація яких — під сумнівом.
До цього списку увійшов 21 кандидат з 37, у діях та документах яких виявлено порушення щонайменше одного з п'яти критеріїв доброчесності:
1
Належне декларування
2
Відповідність способу життя задекларованим доходам
3
Професійна етика
(притягнення до відповідальності за вчинення проступків або правопорушень, підтримка кандидатом країни-агресора та її пособників, у тому числі у публічних висловлюваннях тощо)
4
Політична нейтральність
(невходження до складу керівних органів політичної партії за останні 5 років, публічні висловлювання, що демонструють або підтримують нетерпимість (нетолерантність), агресію, дискримінацію, розпалювання ворожнечі та ненависті)
5
Інші порушення доброчесності
(порушення правил академічної недоброчесності, випадки неврегульованого конфлікту інтересів тощо)
Вважаємо, що невідповідність кандидатів критеріям доброчесності за відсутності вичерпних пояснень з їхнього боку виключає можливість їхнього призначення на керівні посади Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Разом з тим, запрошуємо кандидатів оприлюднити документи, які б спростували висновки експертів громадських організацій, або надсилати таку інформацію на електронні адреси: office@antac.org.ua, office@automaidan.org, office@ti-ukraine.org, info@dejure.foundation.
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Кандидати на керівника САП
Профілі кандидатів мають червоне чи жовте обрамлення в залежності від кількості та вагомості знайдених порушень.
Кандидат
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Борисенко Олег Володимирович
Старший детектив-заступник керівника Третього відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів НАБУ.

 В органах прокуратури — з 2006 по 2013 рік.

Декларація за 2020 рік
Кандидат фігурував у журналістському розслідуванні проєкту «Бігус інфо» щодо зловживань під час оборонних закупівель за участі колишнього заступника секретаря РНБО Олега Гладковського та його сина. Згідно з оприлюдненими журналістами даними, які частково підтвердило службове розслідування НАБУ, у 2017 році він погодив і підписав відповідь НАБУ на адресу ДК «Укроборонпром» з недостовірною інформацією про те, що один з постачальників ТОВ «Оптимумспецдеталь» нібито не фігурує в переліку компаній з ознаками фіктивності. За вказаними фактами Дисциплінарна комісія встановила порушення в діях Борисенка, проте його не притягнули до дисциплінарної відповідальності через закінчення строків давності.

Через більше ніж рік після службового розслідування НАБУ завершило слідство у справі «Оптимумспецдеталі», в тому числі щодо сина ексзаступника серкретаря РНБО Олега Гладковського.

Незрозумілими є джерела готівкових заощаджень кандидата — 300 тис. доларів США, задекларованих у 2015 році. Адже у 2007—2013 роках він працював слідчим в органах прокуратури, потім — юристом у приватній компанії, перервавшись на пів року роботи першим заступником гендиректора в ДП МВС України «Спецсервіс» у 2014 році. У 2015 за майже рік роботи юристом кандидат задекларував заробітну плату в розмірі 13 тис. грн.

У деклараціях кандидата є випадки неналежного декларування. Так, з 2016 року з декларацій кандидата зникли майнові права на житловий будинок і квартиру, які він вказав у декларації за попередній рік. А у 2015 році в його паперовій декларації не було права власності на половину квартири у Шполі Черкаської області, яка з'явилась в електронній декларації того ж року.

Також у 2016 кандидат вказав, що його дружина володіє автомобілем Audi Q5 2016 р. в., вартість якого йому невідома. А в іншому розділі тієї ж декларації вказав придбання транспортного засобу за майже 1,3 млн грн. У подальших деклараціях кандидат продовжує не вказувати вартість автомобіля дружини.

Того ж року кандидат зазначає, що його дружина отримала дохід від відчуження рухомого майна (відмінного від цінних паперів чи корпоративних прав) на суму 1,2 млн грн, не вказуючи джерел цього доходу. При цьому у порівнянні з декларацією за 2015 рік кількість авто у родині кандидата збільшилась з двох до чотирьох.

З декларації за 2018 рік зник житловий будинок і дві земельні ділянки у селі Матусів Шполянського району Черкаської області. Того ж року були неналежно задекларовані доходи від відчуження рухомого й нерухомого майна кандидата та його дружини.
Кандидат
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Войтенко Антон Борисович
Керівник Львівської обласної прокуратури.

В органах прокуратури — з 2007 року.

Декларація за 2020 рік
Неналежне декларування

У 2016 році кандидат не подав повідомлення про суттєві зміни у майновому стані після придбання автомобіля Toyota Corolla 2004 р.в. за 120 тис. грн.

Цікаво, що у 2020 у декларації про суттєві зміни у майновому стані він вказав дохід від продажу цього авто своєму батькові — 150 тис. грн. Продаж за ціною на 30 тис. грн вищою, ніж вартість купівлі, видається дивним з огляду на 4 роки експлуатації автомобіля.

Будучи прокурором Рівненської області, мав заступником Романа Павленка. Роман Павленко раніше працював керівником Уманської місцевої прокуратури Черкаської області. Роман Павленко — фігурант численних матеріалів ЗМІ щодо корупції,

Кандидат характеризував свого заступника як досвідченого, виваженого, толерантного та комунікабельного працівника, який «добре розуміється у завданнях та проблемних питаннях».
Кандидат
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Гейко Олексій Володимирович
Старший детектив НАБУ

Декларація за 2020 рік
У 2015 році почав працювати в НАБУ і жити в Києві, але житло не декларував до 2016 року. До 2018 року також не декларував свою частку квартири у Дніпрі, якою володіє з 2000.

Крім того, можна обґрунтовано припустити, що спосіб життя кандидата не відповідає задекларованим доходам.

У 2016 році доходи кандидата перевищили задекларовані ним видатки лише на 28 тис. грн — цих коштів очевидно недостатньо, аби прожити на них цілий рік (це близько 2300 грн на місяць). 2017 рік кандидат мав би прожити на трохи більшу різницю — неповні 60 тис. грн (менш як 5000 грн на місяць).

У 2020 році, згідно з деклараціями, на проживання мало залишитись близько 100 тис. грн (8300 грн на місяць). Цієї суми дійсно може бути достатньо для ведення скромного способу життя у Києві. Але цього ж року кандидат придбав авто представницького класу вартістю понад 30 тис. доларів США, що викликає обґрунтовані сумніви у правдивості відображених відомостей.

Також, згідно з декларацією 2019 року, матір кандидата подарувала йому трикімнатну квартиру в столиці вартістю 750 тис. грн, тоді як ціна таких квартир в ідентичному будинку на тій самій вулиці починається з 2 млн грн. На наш погляд, вартість подарованої нерухомості може бути занижена, імовірно, для «оптимізації» оподаткування.
Кандидат
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Гулкевич Володимир Дмитрович
Начальник відділу організації прийому громадян, розгляду звернень та запитів Івано-Франківської обласної прокуратури.

В органах прокуратури — з 1989 року.

Декларація за 2020 рік
З декларації кандидата за 2015 рік випливає невідповідність між доходами й витратами. У цей рік кандидат придбав на ім'я сина авто за 530 тис. грн і відклав заощадження у валюті, еквівалентні 700 тис. грн. Разом це майже на пів мільйона грн більше, ніж сума доходу і попередніх заощаджень родини.

У 2014 році він не задекларував житло в Івано-Франківську, де працював заступником прокурора області, — лише квартиру дружини у Львові, гараж і право користування квартирою у Тернополі. Незадекларованою залишилась і вартість двох авто у користуванні кандидата і його родини.

З 2015 року і дотепер не декларує іпотеку дружини розміром 88 тис. доларів США, видану до вересня 2022 року.

Імовірним є також порушення вимог доброчесності. Сумніви у морально-етичних якостях кандидата виникають через ДТП за його участі у 2020 році: він здійснив наїзд на припарковане авто і залишив місце події.

Син кандидата вчиться в американському юридичному коледжі, де рік навчання коштує близько 44 тис. доларів, а сам син, за інформацією з його фейсбук-сторінки, багато подорожує. Постає запитання про спроможність родини платити за навчання та подорожі.
Кандидат
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Дорошенко Ярослав Володимирович
Заступник начальника відділу Офісу генпрокурора.

В органах прокуратури — з 2005 року, у Генпрокуратурі — з 2011.

Декларація за 2020 рік
У 2018 році кандидат купив дружині авто KIA Optima 2014 року випуску, згідно з декларацією, за 109,5 тис. грн. Це — імовірне заниження вартості майна, бо ринкова вартість такого авто, за даними спеціалізованих сайтів з продажу автомобілів була щонайменше у 4 рази вищою.

Того ж року кандидат допустив неточності у декларуванні: сума задекларованих як дохід кредитів виявилась значно меншою, ніж задекларовані фінансові зобов'язання.

Дослідження на предмет корупційної складової потребують також обставини виділення земельних ділянок кандидату та його родичам протягом 2019—2021 років. За цей період землю у селі під Києвом отримали дружина кандидата, її рідні сестра і брат, а також батько кандидата. При цьому жодних витрат на купівлю цього майна кандидат не декларував.
Кандидат
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Дутковський Адріан Юрійович
Прокурор Чернівецької області.

В органах прокуратури — з 2003 року.

Декларація за 2020 рік
Неналежне декларування

Якщо зіставити дані декларацій кандидата за 2014—2015 роки, лишається незрозумілим, дохід від продажу якого майна у сумі 1,3 млн грн він отримав у 2015 році.

Імовірним також є заниження вартості подарованого майна. У 2016 році, за даними декларації, кандидат отримав у подарунок від матері квартиру площею 183 кв. м в історичному центрі Львова вартістю 1,4 млн грн — це втричі менше ринкової ціни таких квартир на спеціалізованих сайтах нерухомості. Заниження вартості могло бути способом «оптимізувати» оподаткування.

Кандидат не декларує вартість квартири у Новояворівську Львівської області, яку набув у власність і задекларував у 2015 році. За даними сайтів нерухомості, йдеться приблизно про 35 тис. доларів США. Незрозумілою є також підстава набуття цієї нерухомості.
Кандидат
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Карєєв Олександр Михайлович
Керівник Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів НАБУ.

В органах внутрішніх справ — з 2003 року.

Декларація за 2020 рік
У 2017 році, за даними декларації, кандидату вдалось продати ділянку площею 0,24 га у селі Валуйське Станично-Луганського району Луганської області за 225 тис. грн. Ціна видається майже фантастичною з огляду на те, що це село — на лінії розмежування, де постійно відбуваються обстріли. З високою ймовірністю був завищений розмір доходу, отриманого від продажу ділянки. Це могло бути зроблено, щоб створити видимість відповідності доходів і витрат кандидата.

Імовірно, його спосіб життя не відповідає задекларованим доходам.

З декларацій випливає, що у 2018 році родині кандидата з 5 осіб довелося жити на межі прожиткового мінімуму — на 158 тис. грн на рік (13 тис. грн на місяць). Водночас кандидат зміг дозволити собі купівлю автомобіля представницького класу за 1 млн грн та задекларував сотні тисяч доларів заощаджень.

Ймовірним є також заниження вартості майна, яким володіє та користується кандидат.

Він проживає у Києві у квартирі площею 63,8 кв. м, яка належить його батьку і, за даними декларацій, була придбана у 2015 році за ціною, в рази нижчою за ринкову. При цьому батько кандидата працював пожежником, що породжує сумніви у його спроможності придбати цю нерухомість.

Так само в рази заниженою виглядає і вартість ділянки площею 965 кв. м під Києвом, яку, за декларацією, кандидат з дружиною придбали у 2019 році за 132 тис. грн. До того ж ці видатки кандидат чомусь не задекларував.
Кандидат
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Костін Андрій Євгенович
Народний депутат України, член фракції «Слуга народу», голова комітету ВР з питань правової політики.

Декларація за 2020 рік
У 2019—2020 роках кандидат не декларував жодного місця проживання у Києві, хоча, за даними сайту Верховної Ради, отримував бюджетну компенсацію для оренди житла або винайму готельного номера у розмірі близько 20 тис. грн на місяць. Не задеклароване також і місце проживання доньки кандидата, яка з 2019 року працює в Києві помічником-консультантом іншого народного депутата, колеги по фракції «Слуга народу» Андрія Задорожного.

У тому ж 2019 році кандидат продав дві квартири в Одесі, але не подав до НАЗК повідомлення про суттєві зміни в майновому стані — дохід від продажу квартир на суму 1,2 млн грн.

Одну з цих квартир він продав за 718 тис. грн. За деклараціями, її вартість на момент набуття у 2010 році видається сильно заниженою — 15,7 тис. грн або близько 2000 доларів США. Схоже на намір «оптимізувати» оподаткування.

Невідповідність кандидата критерію політичної нейтральності

Кандидат є членом політради й народним депутатом від партії «Слуга народу», а у 2010 був обраний депутатом Одеської міської ради від партії «Фронт змін».

За даними Відкритого реєстру національних публічних діячів України, дружина Костіна працює помічником-консультантом його колеги по партії, парламенту й комітету Дирдіна, а дружина Дирдіна — помічником-консультантом Костіна. Схожий «обмін» існує і між кандидатом та депутатом Задорожним: помічником-консультантом останнього працює донька Костіна, а, імовірно, син Задорожного — помічником-консультантом Костіна. Це — можливі випадки кумівства (використання службових повноважень в інтересах близьких осіб).

За даними проєкту «Схеми», дружина Дирдіна, яка є помічницею Костіна, також може бути причетною до відмивання коштів у рамках проєкту часів експрезидента Віктора Януковича з проведення в Україні зимових олімпійських ігор.

Як голова комітету з правової політики Андрій Костін відповідальний у парламенті за судову реформу. Проте саме в період керівництва комітетом Костіним належна судова реформа блокувалася, а необхідні законодавчі зміни та пропозиції спотворювалися.

Зокрема, зупинився процес перезапуску ВККС, через що Україні бракує вже близько 2000 суддів. Замість перезапуску ВРП почалося її посилення. А суддів Конституційного Суду парламент продовжує призначати без впровадження прозорого конкурсу.
Кандидат
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Синюк Андрій Володимирович
Прокурор 1-го відділу процесуального керівництва управління нагляду за додержанням законів СБУ та ДПСУ Департаменту нагляду за органами безпеки, фіскальною та прикордонною службами Офісу Генерального прокурора.

В органах прокуратури — з 2010 року.

Декларація за 2020 рік
До декларацій кандидата та його способу життя є багато запитань — від імовірного неналежного декларування до оборудок за сумнівний кошт і можливого приховування статків.

Неналежне декларування

У 2015—2016 роках кандидат не вказав жодної нерухомості, де мав би проживати з родиною. А у 2017 — задекларував дохід дружини у 57 тис. грн від відчуження нерухомого майна, якого не було у попередніх деклараціях.

Кандидат міг знизити вартість автомобіля Nissan Juke 2012 року випуску, купленого у 2020 році. За декларацією його придбала за 103 тис. грн. його дружина, тоді як авто такої моделі й року випуску на спеціалізованих сайтах продажу авто коштують у 2,5 раза дорожче.

Крім того, у 2020 році кандидат задекларував подарунок дружині від її батька-пенсіонера (який вже витратив мільйон на квартиру) — 50 тис. грн. Ця сума разом із заощадженнями дружини у розмірі 2000 доларів США відповідає задекларованій вартості згаданого вище автомобіля Nissan Juke. Якщо це не збіг, це приховування статків.

Сумнівне майно

З 2018 року кандидат безоплатно користується квартирою в Києві, зареєстрованою на його тестя. Її задекларована вартість — 1,32 млн грн, хоча ринкові ціни на подібну нерухомість щонайменше вдвічі вищі. При цьому тесть кандидата — пенсіонер, який ще у 2016 році припинив діяльність як ФОП, що викликає сумніви у спроможності тестя купити таке житло.
Кандидат
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Тимошенко Максим Петрович
З грудня 2020 року працює прокурором Київської місцевої прокуратури № 4, з 2015 до 2020 року очолював цю прокуратуру.

З 2010 року обіймав посади в органах прокуратури на Полтавщині, Сумщині, Львівщині та у м. Київ. До цього працював юрисконсультом у НАК «Украгролізинг».

Декларація за 2020 рік
Невідповідність витрат задекларованим доходам

У 2015 році Максим Тимошенко задекларував 205 тис. доларів США готівкою. Джерела походження такої значної суми невідомі. Сумнівно, що це доходи від його діяльності. У 2004—2006 роках кандидат працював на посаді юрисконсульта у НАК «Укроагролізинг», рід діяльності з 2006 до 2010 року кандидат не вказував, а з 2010 року розпочав роботу в органах прокуратури.

У жовтні 2017 році кандидат придбав автомобіль Toyota Camry 2017 р.в. за 770,4 тис. грн. Цього ж року сукупний дохід кандидата склав 640,3 тис. грн, а заощадження у доларах США зменшились на 14 тис., що за курсом дорівнювало близько 375 тис. грн. Таким чином, враховуючи купівлю автомобіля Toyota Camry та витрачені заощадження, на прожиття кандидату залишилось 244,9 тис. грн, тобто близько 21 тис. на місяць.

Однак, відповідно до декларації, кандидат разом із сім'єю орендував квартиру площею 99 кв. м. Середня вартість такої оренди у 2017 році складала 15—16 тис. грн. Окрім того, мали бути ще витрати на комунальні послуги та обслуговування автомобіля. З огляду на це, сумнівно, що у 2017 році кандидат проживав на 21 тис. грн на місяць.

Схожа ситуація і з придбанням у грудні 2018 року квартири у новобудові площею 51 кв. м за 896,3 тис. грн. Враховуючи доходи кандидата за рік, що склали 402,6 тис. грн, витрати заощаджень у розмірі близько 658 тис. грн, після придбання квартири на прожиття у кандидата залишалось близько 13,5 тис. грн на місяць (при цьому сім'я протягом 2018 року проживала в орендованій квартирі).

Так само важко пояснити придбання кандидатом прав на машиномісце за 411 тис. грн у серпні 2019 року.

У реєстрі судових рішень є рішення ОАСК у справі № 826/27030/15 за позовом Тимошенка Максима Петровича до ФГВ, з якого випливає, що позивач мав депозит у ДельтаБанку у розмірі 7000 доларів США. Однак, подібного депозиту в декларацію кандидата відображено не було. Це може свідчити про недекларування депозиту.
Кандидат
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Формагей Олександр Леонідович
Начальник служби з питань комплаєнсу ПрАТ «Укргідроенерго».

У 1995—2002 роках працював в органах внутрішніх справ, у 2002—2004 — в органах прокуратури.

Декларація за 2020 рік
Неналежне декларування

У 2019—2020 роках кандидат не декларував жодних прав власності чи користування нерухомістю в Павлограді, де, за даними Національної асоціації адвокатів України, здійснює адвокатську діяльність. При цьому з декларацій за 2018—2019 роки зникло його членство в НААУ. До 2019 року також не декларував вартість авто своєї дружини.

У декларації за 2020 рік кандидат вказав, що його дружина набула у власність земельну ділянку площею 447 кв. м під Києвом для колективного садівництва, не зазначивши її вартість.

Також у 2020 році кандидат задекларував 380 тис. грн, подаровані його батьком на придбання квартири, та квартиру вартістю 1,2 млн грн, подаровану дружині її батьком. Чи дозволяють доходи батьків робити такі подарунки — невідомо.

Додаткова інформація

У 2018—2019 роках кандидат був членом Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних відносин і у 2018 році та голосував за постанову, якою було фактично перезатверджено формулу «Роттердам+» на 2019 рік. Це одне з рішень НКРЕКП, які є предметом розслідування НАБУ у так званій справі «Роттердам+» За версією НАБУ, вказана формула спричинила щонайменше 39 мільярдів гривень збитків.
Кандидат
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Яровой Сергій Олександрович
В.о. начальника управління Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об'єднаних сил.

В органах прокуратури — з 2004 року.

Декларація за 2019 рік
Неналежна поведінка

У 2017 році кандидата затримали п'яним за кермом, а при складанні протоколу він поводився зухвало і чинив спротив поліцейським, про що було складено ще два протоколи. Суд, в рішеннях якого є ознаки намагання виправдати прокурора, закрив основне провадження «у зв'язку із відсутністю у діях прокурора порушень», а два інші — бо спливли строки притягнення до відповідальності, адже протоколи лежали без руху понад півтора року.

Факт неналежної поведінки прокурора при складанні протоколу підтверджено при розгляді іншої справи про притягнення його до дисциплінарної відповідальності. За результатами службового розслідування кандидата понизили у посаді. Він оскаржував це стягнення, але суд залишив рішення у силі.

Це не єдиний випадок, коли кандидат уник відповідальності за порушення ПДР. У 2016 році його вже ловили з явними ознаками алкогольного сп'яніння за кермом, а в 2017 він зіткнувся із зустрічним авто. В обох випадках відповідальність не настала через очевидне затягування судового розгляду — у зв'язку із закінченням строків.

Неналежне декларування

У деклараціях за 2020 рік відсутня інформація про право користування приміщенням, в якому, за даними ЄДР, його дружина-підприємець працює за КВЕД 96.02 «Надання послуг перукарнями та салонами краси».

Сумнівні статки

У 2019 році, за даними декларацій, дружина кандидата надала позику (імовірно, своїй сестрі) в розмірі 1,3 млн грн, а у 2020 позика збільшилась до 1,9 млн грн. При цьому заробіток дружини кандидата за 2020 рік — 490 тис. грн. А у деклараціях за 2019—2020 роки не вказана вартість автомобіля Jeep Cherokee 2014 р.в. (імовірно, її батька), який вона отримала у користування у 2018 році.
Кандидат
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Гіренко Вадим В'ячеславович
Перший заступник керівника Київської місцевої прокуратури № 6.

У 2014-2015 обіймав посаду заступника прокурора Печерського району. У 2001-2014 працював в органах прокуратури міста Києва.

Декларація за 2020 рік
Кандидат, імовірно, неналежно задекларував автомобілі. У 2015 році Вадим Гіренко задекларував 5 авто, придбаних у 2006—2013 роках. Однак одного з цих автомобілів — Chevrolet Aveo 2003 р. в. — немає у декларації за 2014 рік.

З декларацій кандидата за 2014—2020 роки випливає, що дружина кандидата пов'язана з ресторанним бізнесом. Зокрема, вона неодноразово купляла меблі для ресторану. Однак ані приміщення для ресторану, ані корпоративні права дружини не декларуються.
Кандидат
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Грищук Максим Олександрович
В.о. керівника САП з серпня 2020 року.
Перший заступник керівника САП ОГП з 2015 року.

Окрім адміністративних обов'язків на посаді, є прокурором, який підтримує державне обвинувачення в суді у справах НАБУ/САП. В органах прокуратури — з 2008 року. У 2014 добровольцем пішов служити у ЗСУ, воював впродовж року, у тому числі в Донецькому аеропорту.

Декларація за 2020 рік
У липні 2018 року Максим Грищук прийшов на засідання Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів на розгляд скарги НАБУ щодо його керівника Назара Холодницького (так звані "акваріумні плівки Холодницького"). Подібна поява сприймалася як підтримка Холодницького під час розгляду скарги щодо нього.

З аналізу декларації випливає, що кандидат аж до 2020 не декларував квартиру в Тернополі, яка з 1996 року належить йому на праві спільної власності.

У декларації за 2019 рік імовірно занизив вартість б/у авто Land Rover Discovery Sport 2016 року випуску. За декларацією, воно коштувало 368,5 тис. грн — це вдвічі дешевше, ніж початкова ціна б/у авто цієї ж марки на сьогодні за даними спеціалізованих сайтів. Враховуючи це, у 2019 році ціна такого б/у авто була вищою, оскільки саме авто — новішим.
Кандидат
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Касьян Андрій Олексійович
Із 2016 року прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

У 2010-2016 роках працював в органах прокуратури Києва.

Декларація за 2020 рік
Неналежне декларування

У декларації кандидата за 2020 рік вказано, що дружина кандидата з 2007 року зареєстрована та користується квартирою площею 26 кв. м у Києві. Однак, відомості про цю квартиру у деклараціях за 2017—2019 роки відсутні.

Серед іншого, у декларації за 2018 рік відсутній декларований раніше автомобіль дружини Nissan Qashqai 2013 р. в., однак інформація про дохід від продажу відсутня. Разом з тим, у цій же декларації міститься інформація про дохід дружини з невідомого джерела без вказання суми цього доходу. Це може бути неналежним декларуванням.

За 2020 рік кандидат тільки одного разу на початку квітня повідомив про суттєві зміни в майновому стані у 181 тис. грн. Водночас заробітна плата кандидата за рік склала 1,5 млн грн.

Це може бути завищенням/приховуванням доходів та заощаджень.

Батьки кандидата працюють у судовій системі та державному секторі. Їм належать дві земельні ділянки, будинок матері, яким користується кандидат, будинок та квартира батька — все у м. Київ. Відповідно до декларації батька кандидата, обидва будинки у столиці було придбано у 2013 році. У цьому ж році батько кандидата придбав нове авто представницького класу Mercedes ML 350, а через три роки замінив його на інше авто — Mercedes С 220 вартістю 30 тисяч доларів.

Бабуся-пенсіонерка кандидата у 2009 році придбала квартиру у Києві площею 92,7 кв.м.

Це може свідчити про невідповідність способу життя батьків їхнім статкам, якими користується кандидат.
Кандидат
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Кравець Віталій Васильович
З 2016 року — прокурор САП
З 2008 до 2016 обіймав посади в органах прокуратури Хмельниччини

Декларація за 2020 рік
Віталій Кравець був прокурором у кримінальному провадженні щодо ймовірного незаконного збагачення колишнього (на момент слідства чинного) першого заступника керівника СБУ Павла Демчини.

Під час розслідування цієї справи Спеціалізована антикорупційна прокуратура на своїй сторінці у Facebook оприлюднила проєкт підозри Павлу Демчині з переліком деталей і доказів. НАБУ відреагувало на це як на розголошення матеріалів розслідування. Таке рішення САП, ймовірно, нашкодило слідству.

Також Віталій Кравець є прокурором у справі щодо розкрадання 20 млн грн «Укрзалізниці». За версією слідства, працівники «Укрзалізниці» змовилися з приватними підприємствами, що продавали «Укрзалізниці» метизну продукцію (гвинти, болти, гайки тощо) за вдвічі завищеними цінами. У березні 2017 року САП раптово зменшила коло підозрюваних у справі, закривши провадження щодо начальника департаменту матеріально-технічного забезпечення ПАТ «Укрзалізниця». НАБУ офіційно заявило про сумнівність рішення САП, оскільки, за версією детективів, саме начальник департаменту погоджував закупівлю продукції за завищеними цінами.

У цій же справі САП не поспішали погоджувати підозру тодішньому народному депутату від БПП Валерію Іщенку, який, за версією слідства, контролював вказані у схемі підприємства. Підозру нардепу було вручено тільки тоді, коли він втратив мандат після позачергових виборів 2019 року. Антикорупційний суд на час слідства відправив Іщенка під нічний домашній арешт. 20 листопада 2019 року слідство у справі Валерія Іщенка завершилося, справу передали в Антикорупційний суд.
Кандидат
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Куций Віктор Васильович
Прокурор Бориспільської місцевої прокуратури Київської області.

В органах прокуратури — з 2012 року.

Декларація за 2020 рік
Неналежне декларування

Кандидат не задекларував ні права власності, ні права користування на житло у 2015 році. У деклараціях за 2016—2018 роки не вказав право користування нерухомістю за місцем реєстрації, про яку згадав тільки у деклараціях за 2019—2020 роки.

Є сумніви у походженні коштів — 9000 доларів США готівкою, які з'явились у декларації кандидата за 2017 рік. Якщо припустити, що у 2017 кандидат і його дружина відклали ці гроші із задекларованих доходів родини, тоді на життя протягом року, оренду квартири та відпочинок їм сукупно залишилось 127 700 грн на рік (це 10 600 грн на місяць) на двох. Виглядає непереконливо, потребує пояснень.
Кандидат
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Овчаренко Антон Сергійович
Прокурор відділу в Офісі генпрокурора.

В органах прокуратури — з 2010 року.

Декларація за 2020 рік
У Києві кандидат живе з родиною у квартирі площею 30,6 кв. м, яку у 2012 році придбав його батько за 420 тис. грн. З 2006 року донині батько працює на державній службі. Сумніви викликає походження коштів батька, на які було придбано квартиру, де живе кандидат.

У 2009—2012 роках кандидат разом із засновником Радикальної партії Ляшка Владиславом Теліпком (сьогодні Комнін) видавав журнал «Юридичний Авангард», публікував монографії, збірки й коментарі до законів. Через видані книжки Теліпка-Комніна судили за плагіат і порушення авторського права. У 2012 році кандидат балотувався до Верховної Ради за списком Радикальної партії. Під питанням залишається нинішній зв'язок кандидата з Радикальною партією.
Кандидат
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Піун Сергій Петрович
Із 2015 року — заступник керівника Київської місцевої прокуратури № 1.

З 2011 до 2015 року — адвокат.
Із 1997 до 2011 працював в органах прокуратури Республіки Білорусь.
Протягом 2001-2006 років викладав господарче право у Гомельському державному технічному університеті імені П. Сухого.

Декларація за 2020 рік
Ймовірне суттєве заниження вартості земельної ділянки, яку придбав кандидат. Сергій Піун володіє земельною ділянкою площею 634 кв.м в с. Гатне Києво-Святошинського району Київської області. Кандидат зазначає, що набув її у власність у квітні 2012 року за 18 200 грн. За даними спеціалізованих сайтів з продажу нерухомого майна вартість земельних ділянок схожої площі у Гатному на сьогодні складає 118 тис. гривень за 100 кв.м.

Кандидат декларує недобудований будинок під Києвом, проте, станом на кінець квітня 2021 року будинок видається повністю добудованим та жилим.

Крім того, під питанням роль Сергія Піуна у справі щодо ймовірного вимагання коштів у ексгромадянина Білорусі Миколи Кохановича, який у 2008 році отримав український паспорт.

За повідомленнями у ЗМІ, у 2017 році група поліцейських і прокурорів погрожувала Кохановичу екстрадицією в Білорусь, вимагаючи від бізнесмена «виключити його зі списку на екстрадицію» за 300 тисяч доларів.

Після відмови підприємця на нього була заведена кримінальна справа за статтею 263 ч.1 ККУ (зберігання зброї і боєприпасів) та проведено обшук у приватному будинку. Там поліціянти вилучили боєприпаси, нібито знайдені у вазі у вітальні. Прокуратура звернулась до Голосіївського районного суду з клопотанням застосувати до Кохановича екстрадиційний арешт, однак суддя Шевченко у цьому відмовила.

Тоді кандидат на голову САП Сергій Піун подав апеляцію на рішення судді Шевченко. Однак після оприлюднення відео, із якого випливає, що боєприпаси Кохановичу могли підкинути самі правоохоронці, Сергій Піун відмовився від апеляційної скарги без зазначення причин.
Кандидат
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Семенюк Олексій Валерійович
Прокурор відділу захисту інтересів дітей та протидії насильству Дніпропетровської обласної прокуратури.

В органах прокуратури — з 2005 року.

Декларація за 2020 рік
Неналежне декларування

Так, у 2018 році кандидатом задекларовані 7500 доларів США, позичені не вказаним третім особам. При цьому такий запис є і щодо кандидата, і щодо його дружини, тому не зрозуміло, йдеться про 7,5 чи 15 тисяч позики. У декларації за 2019 рік — нічого про позику, тобто її могли повернути, але це не відображено у розділі про доходи.

У декларації за 2019—2020 роки не внесено дані про право користування нерухомістю, яку дружина кандидата використовує для адвокатської діяльності (дані Єдиного реєстру адвокатів). Її доходи від професійної діяльності також сумнівно низькі: 2000 грн у 2019 році та 11 500 грн у 2020-му.

Кандидат користується автомобілем Toyota Land Cruiser Prado 2008 року випуску, який у 2020 році викупила у свого батька дружина кандидата. Вартість авто кандидат вирішив не вказувати. За даними сайту Мінекономіки, зараз його середньоринкова вартість — 320 250 грн. Виникають запитання, чи батько мав можливість придбати це авто.
Кандидат
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Чалий Олександр Миколайович
В органах прокуратури — з 1997 по 2015 рік, останній з них — у Генпрокуратурі.

У 2016—2019 роках служив у центральному апараті СБУ, звільнений у запас. Засновник ГО «Український центр аналітики і безпеки».

Декларація за 2020 рік
Неналежне декларування

Кандидат не задекларував житло за місцем проживання, право власності на земельну ділянку, отриманий дохід — ні свій, ні членів сім'ї, — окрім отриманого подарунка у грошовій формі. Немає в декларації також відомостей про рахунки кандидата або членів його сім'ї у банківських та інших фінансових установах.
Таймлайн
Етап 1.
Тестування на знання законодавства
Етап 2.
Тестування на загальні здібності
Етап 3. Спецперевірка
Поліграф
Етап 4.
Співбесіда на доброчесність
Етап 5.
Практичне юридичне завдання
Етап 6.
Cпівбесіда на професійну компетентність
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