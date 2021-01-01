Під час
президентських виборів 2019 року тема звільнення окупованих територій була ключовою у
програмах багатьох кандидатів. Зокрема і у програмі чинного президента Володимира
Зеленського. У липні 2021 року Зеленський
підписав закон
"Про корінні народи України", якими визнані кримські татари,
караїми та кримчаки.
Другий очільник уряду часів Зеленського Денис Шмигаль
відзначився тим, що одразу заявив про подачу води у Крим
, чим
викликав бурхливу критику у свій бік. Згодом він пояснив
, що до
деокупації півострова "немає технічної змоги" це зробити.
Наразі на
півострові понад 120 громадян України, більшість з яких — кримські татари, є політв'язнями
.
Проти них окупанти порушили кримінальні справи. І їм загрожує до 20 років позбавлення
волі. Як повідомляє "КримSOS", за роки окупації жертвами насильницьких зникнень стали 44
людини. Шестеро з них були знайдені мертвими.
Інформації про долю ще 15
немає.
Наразі у Криму, по суті, немає українських шкіл, нищаться не лише
історичні пам'ятки кримськотатарського народу та інших етносів, переіменовуються навіть
річки. Наприклад, Кучук-Карасу переіменували на Малую Карасьовку, Біюк-Карасу — на
Карасьовку. Нищиться все, що свідчить про неросійське минуле Криму. Для того, щоб
асиміляція відбувалася якомога швидше, на територію півострова завезли, за різними
підрахунками, від 500 тис. до
1 млн росіян
, а 100 тис. мешканців Криму виїхали
з окупованих територій.
У довгостроковій перспективі всі ці кроки окупантів
можуть мати руйнівні наслідки для корінних народів та української держави. Така політика
також означає, що ані в України, ані у кримських татар немає часу чекати — Крим потрібно
повертати вже зараз, бо він з півострова-курорту України стрімко перетворюється на
депресивну околицю держави-агресора РФ. Аби нагадати, як проходила підготовка до окупації
півострова і які політики до цього долучилися, Рух ЧЕСНО відкрив виставку
"Агітація
в Криму: проросійська пропаганда, джинса та чорний
піар".