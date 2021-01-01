В останній рік президентства Леоніда Кучми Росія спробувала захопити острів Тузла. Справа в тому, що Тузла є стратегічно важливою ділянкою суші для контролю судноплавства. І належність острова до території України, по суті, дає нашій державі контроль над більшою частиною внутрішнього Азовського моря. Саме тому Росія не погоджувала демаркацію кордону з моменту відновлення незалежності України, називаючи Тузлу "косою", а не островом.



Тоді у 2003 році Росія почала зводити дамбу у Керченській протоці до Тузли. Президент України Леонід Кучма екстрено перервав свій візит до Латинської Америки і вирушив на острів.



Будівництво дамби зупинили, коли до наших прикордонників залишилося близько 100 метрів. Але все одно офіційно Росія не визнавала Тузлу територією України. І, як з'ясувалося пізніше, готувалася до захоплення.



Ситуація в російсько-українських стосунках ще більше загострилася після Помаранчевої революції, коли президентом був обраний Віктор Ющенко. У Росії зрозуміли, що український народ свідомо стає на проєвропейський вектор і суспільство ментально віддаляється від РФ. Тоді технології чорного піару і пропаганди включили на повну потужність.

