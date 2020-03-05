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Шмигаль про воду в Крим: треба подавати, бо там живуть українці

Четвер, 5 березня 2020, 23:56
Шмигаль про воду в Крим: треба подавати, бо там живуть українці

Новопризначений прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що воду в окупований Крим треба подавати, бо там живуть українці,  а Крим — це Україна

Джерело: прем'єр-міністр Денис Шмигаль в ефірі "Право на владу", якого цитує "Укрінформ". Facebook-сторінка прем'єр-міністра

Пряма мова: "Питання подавання води в окупований Крим — це не питання торгівлі з окупантом, це не  питання якогось бізнесу, це питання гуманітарної відповідальності перед людьми, які вживуть в Криму. Неподача туди води призведе до гуманітарної катастрофи... Там живуть українці, ми не перекриємо воду для українців".

Деталі: Він додав, що Крим - це Україна, а окупант не може нести відповідальність за українців, які там живуть.

ПІсля етеру Денис Шмигаль опублікував допис в Facebook, де зазначив, що уряд України не може подавати воду в окупований Росією Крим до деокупаціі півострова та повернення його до складу України.

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Що передувало:

  • Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в ефірі телеканалу "Прямий" сказав, що погодився би пустити воду в анексований Крим в обмін на поступки з боку президента РФ Володимира Путіна щодо Донбасу.
  • Новопризначений голова Офісу президента Андрій Єрмак заявляє, що питання подачі Україною води в окупований Росією Крим на переговорах ніколи не піднімалося.
  • Водночас 4 лютого постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим Антон Кориневич заявив: "Жодної води до деокупації".
  • Коментуючи заяву Арахамії, лідер Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявив, що пустити воду в окупований Крим означає здати Росії півмільйона кримських татар.
  • Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Крим не може бути об'єктом будь-якого "розміну", в тому числі заради подачі води на півострів з боку України.

Микола Донєв, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: КримводаанексіяШмигаль
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