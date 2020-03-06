Шмигаль про воду в Крим: треба подавати, бо там живуть українці

Новопризначений Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що воду в окупований Крим треба подавати, бо там живуть українці, а Крим — це Україна

Джерело: прем'єр-міністр Денис Шмигаль в ефірі "Право на владу"

Пряма мова: "Питання подавання води в окупований Крим — це не питання торгівлі з окупантом, це не питання якогось бізнесу, це питання гуманітарної відповідальності перед людьми, які вживуть в Криму. Неподача туди води призведе до гуманітарної катастрофи... Там живуть українці, ми не перекриємо воду для українців".

Деталі: Він додав, що Крим - це Україна, а окупант не може нести відповідальність за українців, які там живуть.

Що передувало: