Шмигаль про воду в Крим: треба подавати, бо там живуть українці

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П'ятниця, 6 березня 2020, 00:56

Новопризначений Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що воду в окупований Крим треба подавати, бо там живуть українці,  а Крим — це Україна

Джерело: прем'єр-міністр Денис Шмигаль в ефірі "Право на владу"

Пряма мова: "Питання подавання води в окупований Крим — це не питання торгівлі з окупантом, це не  питання якогось бізнесу, це питання гуманітарної відповідальності перед людьми, які вживуть в Криму. Неподача туди води призведе до гуманітарної катастрофи... Там живуть українці, ми не перекриємо воду для українців".

Деталі: Він додав, що Крим - це Україна, а окупант не може нести відповідальність за українців, які там живуть.

Що передувало:

  • Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в ефірі телеканалу "Прямий" сказав, що погодився би пустити воду в анексований Крим в обмін на поступки з боку президента РФ Володимира Путіна щодо Донбасу.
  • Новопризначений голова Офісу президента Андрій Єрмак заявляє, що питання подачі Україною води в окупований Росією Крим на переговорах ніколи не піднімалося.
  • Водночас 4 лютого постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим Антон Кориневич заявив: "Жодної води до деокупації".
  • Коментуючи заяву Арахамії, лідер Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявив, що пустити воду в окупований Крим означає здати Росії півмільйона кримських татар.
  • Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Крим не може бути об'єктом будь-якого "розміну", в тому числі заради подачі води на півострів з боку України.

Теми: Крим


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