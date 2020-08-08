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Шмигаль розповів, за яких умов можна відновити постачання води у Крим

Субота, 8 серпня 2020, 20:31
Шмигаль розповів, за яких умов можна відновити постачання води у Крим

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль вважає, що у випадку гуманітарної катастрофи в Криму Україна може взятися за забезпечення українців на окупованій території водою, проте наразі поставки дніпровської води на півострів неможливі.

Джерело: інтерв'ю Шмигаля виданню Радіо Свобода

Пряма мова: "У випадку гуманітарної катастрофи Україна буде забезпечувати українців в Криму і будь-де водою… Звичайно, Україна будь-де, в Криму чи будь-де в іншому місці, буде забезпечувати українців водою і всім необхідним, медикаментами, їжею і так далі.

З точки зору промислового постачання, сьогодні є низка обмежень, починаючи від фізичних, від того, що Кримський канал перекритий і вже не одне розслідування журналісти зробили, що неможливо сьогодні поставити воду в Крим по існуючій інфраструктурі, необхідно вкладати кошти, ремонтувати цю інфраструктуру, завершуючи тим, що ми не будемо постачати воду окупантам, окупаційним військам, для потреб військових баз. Це неможливо".

Нагадаємо: В окупованому Криму слідом за верхів'ями висохла серединна частина Білогірського водосховища, а сусіднє Тайганське водосховище може пересохнути вже восени.

Раніше Україна неодноразово заявляла, що постачання води до захопленого Росією Криму Північно-Кримським каналом можливе тільки після деокупації півострова.

"Українська правда" у Threads

Теми: окупаціяКримРосіявода
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