За підтримки Ferrexpo 10 вересня 2024

Про рівноправність чоловіків і жінок дискутують часто, однак гендерна нерівність, зокрема у спорті, досі залишається проблемою. Це дуже добре простежується у футболі. За даними дослідження , 95% футбольних тренерів і 91% арбітрів – чоловіки, а перша жінка, яка судила матч чемпіонату світу, з’явилася лише у 2022 році.

В Україні жіночий футбол майже не висвітлюється в національних ЗМІ. Матчі жіночих команд рідко транслюють на телебаченні та OTT-платформах, де спортивні ефіри переважно платні. А інформація про футболісток майже не з’являється в спортивних новинах.

Джулія Бруссард, заступниця представниці ООН Жінки в Україні "Українські медіа почали приділяти більше уваги жіночому футболу, коли в Києві водночас із чоловічим фіналом Ліги чемпіонів 2018 року відбувся фінал жіночої Ліги. А також пізніше, коли українська жіноча футбольна команда вийшла в 1/16 фіналу", – зауважує заступниця представниці ООН Жінки в Україні Джулія Бруссард.

Окрім того, футболістки стикаються з обмеженими можливостями для тренувань через брак належної якісної інфраструктури. Та і попри те, що в кожному населеному пункті є футбольні поля різного рівня та розміру, жінки все ще стикаються зі стереотипами та упередженнями.

Однак прогрес таки є. Якщо згадати, що навіть в Англії, країні з давніми футбольними традиціями, протягом півстоліття – з 1921-го по 1971 рік – жінкам було заборонено грати на полях Футбольної асоціації, то нині ФІФА визнає жіночий футбол великою можливістю для зростання. А вже цього року Українська асоціація футболу вперше в історії створила експертну групу із забезпечення гендерної рівності у футболі.

"З погляду гендерної перспективи, це передбачає забезпечення жінкам рівного доступу до гри у футбол як професійних спортсменок, без упереджень щодо «не жіночого виду спорту». Це також передбачає надання жінкам повних прав обирати футбол як кар’єрну можливість, зокрема можливість продовжувати кар’єру менеджерок футбольних організацій, тренерок, суддів і лікарок, а також брати участь у прийнятті рішень у футбольній сфері", – вважає Джулія.