Лікуймо важкохвору систему! Декілька слів про медичну реформу

Реформа системи охорони здоров’я – це лікування важкохворої системи. Це наша боротьба за наше здоров’я. Це боротьба проти тих, хто багато років контролює корумповану систему та протидіє будь-яким позитивним змінам.

Реформа, яку пропонує міністерство охорони здоров’я та уряд справді торкнеться кожного. Мінфін брав участь і активно підтримував ці законопроекти на стадії розробки, тому і зараз, коли настав критичний момент і потрібно реформу ухвалити в парламенті, я теж не можу залишатися осторонь.

Що станеться, якщо парламент вирішить не голосувати за пакет пацієнтських законів і не розгляне його на цій сесії? Нічого… Залишиться чинна система.

А чи подобається нам ця система? Чи всі ми задоволені ефемерною безкоштовною медициною, якої насправді в Україні не існує? Чи всі ми задоволені поганою якістю послуг, необхідністю платити хабар, щоб отримати допомогу та нижчою за всі європейські країни тривалістю життя?

Впевнений, що ні. А ті, хто виступає проти реформи охорони здоров’я, виступають проти всіх нас.

В Україні вже багато років різні уряди намагалися провести медичну реформу, але далі розмов це ще ніколи не просувалося. Шкурні інтереси… Велика кількість впливових зацікавлених осіб, які довго наживалися на кожному з нас і хочуть продовжити наживатися… Не вистачало лідерства, сильної команди, волі боротися з корупцією та протистояти популістам. Зараз це все є! Зараз прорив можливий!

Уляна Супрун та її команда перші, хто перейшов від розмов про медичну реформу до діла. Звісно, що вони стикаються з шаленим супротивом і потребують підтримки суспільства.

Чому я підтримую реформу? Змінюються підходи до фінансування. Ми більше не будемо фінансувати пусті приміщення та кількість ліжок. Гроші будуть "ходити за пацієнтом". Кошти з бюджету будуть отримувати безпосередньо лікарі в залежності від кількості пацієнтів, тобто від кількості наданих послуг. Що це означає?

По-перше, це інша мотивація як у лікарів, так і у пацієнтів. Зарплата лікарів буде залежати від кількості пацієнтів, які звернулися за допомогою.

Таким чином, у лікарів буде більше стимулів працювати ефективно та надавати якісні послуги, щоб пацієнти зверталися саме до них, а не шукали кращих альтернатив.

Пацієнти ж зможуть самі обирати лікаря, який повністю опікується їхнім лікуванням та задовольняє їхні потреби. Пацієнти будуть вмотивовані якістю медичних послуг та їх доступністю.

Первинна допомога, паліативна допомога та невідкладна допомога будуть оплачуватися державою. Також вводиться гарантований пакет послуг, який покривається державою. Ці послуги будуть безкоштовними для кожного.

По-друге, це довіра до медичної системи. Недовіра виникає тоді, коли на папері медичні послуги безкоштовні, але в реальності за них все одно потрібно неофіційно платити, коли у головних лікарів офіційні зарплати низькі, але в повно "лексусів" та розкішних квартир. А довіра будується тоді, коли пацієнт іде до лікаря і отримує допомогу без хабарів, без вимагання і без натяків. Ця реформа також для лікарів! Їх довіра будується коли їм забезпечено право на гідну зарплату за те, що вони чесно допомагають людям і якісно роблять свою дуже складну, але дуже важливу роботу.

І пацієнти і лікарі заслуговують цих змін.

По-третє, це ефективний менеджмент коштів. Видатки на медицину гарантує держава і закладає їх у бюджет. Проте, де і як їх використовувати визначатимуть органи місцевого самоврядування. Зробити ремонт у лікарні та обладнати лікарські кабінети? Закрити неефективні медичні заклади чи переробити їх на комфортні центри медичного обслуговування? Все це залежить від рішень місцевої влади. І тут спрацьовує ефект конкуренції – ті області, міста, райони, де кращі умови для лікування – приваблять більше пацієнтів, а відповідно отримають більше коштів з державного бюджету.

Нам потрібен результат – кращі медичні послуги та здорові люди. Отож, зараз не можна зволікати з ухваленням чотирьох ключових законопроектів, які покликані реформувати систему охорони здоров’я та змінити систему її фінансування. Це пакет законопроектів №6327, 6328, 6329, 6347. Депутати мають включити його до порядку денного та проголосувати на наступному тижні.

Тож що обираємо – поступові зміни у системі охорони здоров’я впродовж декількох років чи гальмування медичної реформи та відкладання будь-яких позитивних змін на невизначений час? Я обираю шлях розвитку та змін.

Як міністр, і як громадянин України, я підтримую цю реформу та вірю, що парламент зробить правильний вибір. Тому вже закладаємо ці зміни в бюджетну резолюцію та плануємо наступні кроки для впровадження реформи.

Олександр Данилюк, міністр фінансів України, для УП