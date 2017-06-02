Лікуймо важкохвору систему! Декілька слів про медичну реформу

42 перегляди
0
П'ятниця, 02 червня 2017, 17:12
Олександр Данилюк
міністр фінансів, для УП

Реформа системи охорони здоров’я  – це лікування важкохворої системи. Це наша боротьба за наше здоров’я. Це боротьба проти тих, хто багато років контролює корумповану систему та протидіє будь-яким позитивним змінам.

Реформа, яку пропонує міністерство охорони здоров’я та уряд справді торкнеться кожного. Мінфін брав участь і активно підтримував ці законопроекти на стадії розробки, тому і зараз, коли настав критичний момент і потрібно реформу ухвалити в парламенті, я теж не можу залишатися осторонь.

Що станеться, якщо парламент вирішить не голосувати за пакет пацієнтських законів і не розгляне його на цій сесії? Нічого… Залишиться чинна система.

А чи подобається нам ця система? Чи всі ми задоволені ефемерною безкоштовною медициною, якої насправді в Україні не існує? Чи всі ми задоволені поганою якістю послуг, необхідністю платити хабар, щоб отримати допомогу та нижчою за всі європейські країни тривалістю життя?

Впевнений, що ні. А ті, хто виступає проти реформи охорони здоров’я, виступають проти всіх нас.

В Україні вже багато років різні уряди намагалися провести медичну реформу, але далі розмов це ще ніколи не просувалося. Шкурні інтереси… Велика кількість впливових зацікавлених осіб, які довго наживалися на кожному з нас і хочуть продовжити наживатися… Не вистачало лідерства, сильної команди, волі боротися з корупцією та протистояти популістам. Зараз це все є! Зараз прорив можливий!

Уляна Супрун та її команда перші, хто перейшов від розмов про медичну реформу до діла. Звісно, що вони стикаються з шаленим супротивом і потребують підтримки суспільства.

Чому я підтримую реформу? Змінюються підходи до фінансування. Ми більше не будемо фінансувати пусті приміщення та кількість ліжок. Гроші будуть "ходити за пацієнтом". Кошти з бюджету будуть отримувати безпосередньо лікарі в залежності від кількості пацієнтів, тобто від кількості наданих послуг. Що це означає?

По-перше, це інша мотивація як у лікарів, так і у пацієнтів. Зарплата лікарів буде залежати від кількості пацієнтів, які звернулися за допомогою.

Таким чином, у лікарів буде більше стимулів працювати ефективно та надавати якісні послуги, щоб пацієнти зверталися саме до них, а не шукали кращих альтернатив.

Пацієнти ж зможуть самі обирати лікаря, який повністю опікується їхнім лікуванням та задовольняє їхні потреби. Пацієнти будуть вмотивовані якістю медичних послуг та їх доступністю.

Первинна допомога, паліативна допомога та невідкладна допомога будуть оплачуватися державою. Також вводиться гарантований пакет послуг, який покривається державою. Ці послуги будуть безкоштовними для кожного.

По-друге, це довіра до медичної системи. Недовіра виникає тоді, коли на папері медичні послуги безкоштовні, але в реальності за них все одно потрібно неофіційно платити, коли у головних лікарів офіційні зарплати низькі, але в повно "лексусів" та розкішних квартир. А довіра будується тоді, коли пацієнт іде до лікаря і отримує допомогу без хабарів, без вимагання і без натяків. Ця реформа також для лікарів! Їх довіра будується коли їм забезпечено право на гідну зарплату за те, що вони чесно допомагають людям і якісно роблять свою дуже складну, але дуже важливу роботу.

І пацієнти і лікарі заслуговують цих змін.

По-третє, це ефективний менеджмент коштів. Видатки на медицину гарантує держава і закладає їх у бюджет. Проте, де і як їх використовувати визначатимуть органи місцевого самоврядування. Зробити ремонт у лікарні та обладнати лікарські кабінети? Закрити неефективні медичні заклади чи переробити їх на комфортні центри медичного обслуговування? Все це залежить від рішень місцевої влади. І тут спрацьовує ефект конкуренції – ті області, міста, райони, де кращі умови для лікування – приваблять більше пацієнтів, а відповідно отримають більше коштів з державного бюджету.

Нам потрібен результат – кращі медичні послуги та здорові люди. Отож, зараз не можна зволікати з ухваленням чотирьох ключових законопроектів, які покликані реформувати систему охорони здоров’я та змінити систему її фінансування. Це пакет законопроектів №6327, 6328, 6329, 6347.  Депутати мають включити його до порядку денного та проголосувати на наступному тижні.

Тож що обираємо – поступові зміни у системі охорони здоров’я впродовж декількох років чи гальмування медичної реформи та відкладання будь-яких позитивних змін на невизначений час? Я обираю шлях розвитку та змін.

Як міністр, і як громадянин України, я підтримую цю реформу та вірю, що парламент зробить правильний вибір. Тому вже закладаємо ці зміни в бюджетну резолюцію та плануємо наступні кроки для впровадження реформи.

Олександр Данилюк, міністр фінансів України, для УП

Теми: медицина реформи
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Який сенс в тому, що у нас безкоштовна медицина прописана в Конституції? 1 червня 2017, 14:03
Лікарка з Коломиї очолила "Охматдит" 31 травня 2017, 19:56
"Добре, що лікарню не закрили" 29 травня 2017, 11:35
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Олександр Данилюк
Навіщо нам Євробачення
Про реформу держслужби. По суті
Усі колонки автора

Колонки

Олександр Данилюк Лікуймо важкохвору систему! Декілька слів про медичну реформу
Чи всі ми задоволені ефемерною безкоштовною медициною? Чи всі ми задоволені поганою якістю послуг, необхідністю платити хабар? Впевнений, що ні. А ті, хто виступає проти реформи охорони здоров’я, виступають проти всіх нас.
Павло Казарін Хроніки української експансії. Битва за байдужих
Головний суперник нової України – це інерція. Мислення і вчинків. Способу життя і кругозору. А тому головна дискусія точиться між "відчепіться від нас" і "жити по-старому не можна". (рос.)
Денис Красніков ЗВТ з Канадою: що гальмує можливості
Угода щодо вільної торгівлі з Канадою ратифікована, але для повноцінного експорту наших товарів у цю країну Кабмін повинен зробити два кроки.