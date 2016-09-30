Аббас і Нетаньяху потисли руки під час прощання з Пересом

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П'ятниця, 30 вересня 2016, 11:41

Президент Палестини Махмуд Аббас і прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху потиснули руки і обмінялися кількома словами під час церемонії похорону екс-президента Ізраїлю Шимона Переса.

Про це повідомляє Reuters, нагадуючи, що Перес у свій час отримав Нобелівську премію миру за діяльність щодо примирення обох народів.

"Довго, довго", – сказав Аббас ізраїльському прем'єру та його дружині Сарі під час рукостискання.

У свою чергу Нетаньяху відповів: "Це те, що я дуже ціную від імені нашого народу і від імені нас".

На церемонії Аббас сидів у першому ряді між президентом Європейської Ради Дональдом Туском та угорським прем'єром Віктором Орбаном.

У той же час агентство зазначило, що зустріч відбулася на фоні взаємної напруги між сторонами та заморожених ще з 2014 року переговорів через розбіжності з приводу єврейських поселень на палестинських землях. Тому, на думку агентства, зустріч навряд чи матиме більші наслідки, ніж це рукостискання.

На церемонії також були присутні президент України Петро Порошенко, президент США Барак Обама, екс-президент цієї країни Білл Клінтон, канадський прем'єр Джастін Трюдо, президент Франції Франсуа Олланд, його попередник Ніколя Саркозі, британський принц Чарльз та інші.

Українська правда

Теми: Ізраїль
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