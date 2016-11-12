Оланд і Трамп поговорили про Близький Схід та Україну

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Субота, 12 листопада 2016, 00:28

Президент Франції Франсуа Олланд і обраний президентом США Дональд Трамп провели телефонну розмову, в якій домовилися уточнити позиції з таких ключових питань, як Близький Схід і Україна.

Про це повідомило джерело в оточенні Олланда, пише Reuters.

Повідомляється, що розмова тривала від 7 до 8 хвилин і пройшла у "хорошій обстановці".

"Вони домовилися про спільну роботу з цілого ряду ключових питань, з тим щоб уточнити позиції - "війна з тероризмом", Україна, Сирія, ядерна угода з Іраном і Паризька кліматична угода", - повідомило джерело.

Як відомо, 9 листопада республіканець Дональд Трамп переміг на виборах президента США.

Теми: Трамп Франція Сирія Донбас
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