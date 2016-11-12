Оланд і Трамп поговорили про Близький Схід та Україну
Президент Франції Франсуа Олланд і обраний президентом США Дональд Трамп провели телефонну розмову, в якій домовилися уточнити позиції з таких ключових питань, як Близький Схід і Україна.
Про це повідомило джерело в оточенні Олланда, пише Reuters.
Повідомляється, що розмова тривала від 7 до 8 хвилин і пройшла у "хорошій обстановці".
"Вони домовилися про спільну роботу з цілого ряду ключових питань, з тим щоб уточнити позиції - "війна з тероризмом", Україна, Сирія, ядерна угода з Іраном і Паризька кліматична угода", - повідомило джерело.
Як відомо, 9 листопада республіканець Дональд Трамп переміг на виборах президента США.
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