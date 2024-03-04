Партнерський збір. Задонать на дрони та РЕБи

Українське військо робить неймовірні речі.

Але, друзі, їм потрібна наша з вами підтримка.

Саме тому "Українська правда" та ГО "Український Жіночий Батальйон" оголошують спільний збір на 5 000 000 грн.

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1 збір = 12 закритих запитів.

1 збір = 15 РЕБ та 17 Mavic.

Це вагоме підсилення для наших титанів:

- 3ОШБр

- 110 ОМБр

- ⁠205 ОБт ТРО

- 9 парашутно-десантна рота

- 35 Бр

- 23 ОМБр

- 241 Бр

- військовослужбовці в/ч: А4583, А4084, А4118, А4935, А4007

Зробіть донат, підтримайте Сили Оборони у цій боротьбі!✊🏻

ВІДЕО ДНЯ

1 збір = 12 закритих запитів.

1 збір = 15 РЕБ.