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Партнерський збір. Задонать на дрони та РЕБи

"Українська правда"Понеділок, 4 березня 2024, 14:15
Партнерський збір. Задонать на дрони та РЕБи

Українське військо робить неймовірні речі.

Але, друзі, їм потрібна наша з вами підтримка.

Саме тому "Українська правда" та ГО "Український Жіночий Батальйон" оголошують спільний збір на 5 000 000 грн.

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1 збір = 12 закритих запитів.
1 збір = 15 РЕБ та 17 Mavic.

Це вагоме підсилення для наших титанів:
- 3ОШБр
- 110 ОМБр
- ⁠205 ОБт ТРО
- 9 парашутно-десантна рота
- 35 Бр
- 23 ОМБр
- 241 Бр
- військовослужбовці в/ч: А4583, А4084, А4118, А4935, А4007

Зробіть донат, підтримайте Сили Оборони у цій боротьбі!✊🏻

ВІДЕО ДНЯ

1 збір = 12 закритих запитів.
1 збір = 15 РЕБ.

🎯Ціль: 5 000 000.00 ₴

🔗Посилання на банку: monobank.ua.

💳Номер картки банки: 5375 4112 1695 0043

PayPal: womenbattalion@gmail.com

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