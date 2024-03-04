Партнерський збір. Задонать на дрони та РЕБи
Понеділок, 4 березня 2024, 14:15
Українське військо робить неймовірні речі.
Але, друзі, їм потрібна наша з вами підтримка.
Саме тому "Українська правда" та ГО "Український Жіночий Батальйон" оголошують спільний збір на 5 000 000 грн.
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1 збір = 12 закритих запитів.
1 збір = 15 РЕБ та 17 Mavic.
Це вагоме підсилення для наших титанів:
- 3ОШБр
- 110 ОМБр
- 205 ОБт ТРО
- 9 парашутно-десантна рота
- 35 Бр
- 23 ОМБр
- 241 Бр
- військовослужбовці в/ч: А4583, А4084, А4118, А4935, А4007
Зробіть донат, підтримайте Сили Оборони у цій боротьбі!✊🏻
ВІДЕО ДНЯ
1 збір = 12 закритих запитів.
1 збір = 15 РЕБ.
🎯Ціль: 5 000 000.00 ₴
🔗Посилання на банку: monobank.ua.
💳Номер картки банки: 5375 4112 1695 0043
PayPal: womenbattalion@gmail.com