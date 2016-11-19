ЗМІ: Пентагон може очолити Джеймс Меттіс, який називав дії РФ в Україні війною

Обраний президент США Дональд Трамп розглядає декількох відставних генералів на посаду глави Пентагону.

Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на джерела.

Основним претендентом вважається відставний генерал морської піхоти Джеймс Меттіс, який раніше неодноразово висловлював занепокоєння з приводу військової загрози з боку Ірану.

За словами джерел, найближчим часом Меттіс особисто зустрінеться з Трампом.

Також на пост глави Пентагону претендують колишній генерал армії Девід Петреус і колишній командувач військами в Іраку і Афганістані генерал армії Джек Кін.

Як повідомляє "Голос Америки", Меттіс раніше називав агресію Росії проти України в Криму і на Донбасі "значно гострішою, значно серйознішою", ніж вважають у Вашингтоні та ЄС. Він також вказував, що метою дій російського президента Володимира Путіна є розкол НАТО.

"У Криму і Україні йде війна", - заявляв він.

"Дії Росії в Україні я вважаю можливо найнебезпечнішою ситуацією з кризовим потенціалом для всього регіону", - говорив Меттіс в травні 2015 року під час виступу в The Heritage Foundation.

Тоді ж генерал попереджав про небезпеку російського націоналізму, на який спирається режим Путіна.

"Путін можливо вивільнив сили, які він особисто не здатен контролювати. Думаю, що його наступники, якщо він помре перед 2020-м (я вважаю це малоймовірним), якщо щось піде не так - не зможе контролювати імпульси, які вивільнив Путін. Відійти від деяких заяв, які він зробив щодо Заходу буде дуже складно", - заявив Меттіс.

"Люди питають, а чи не сказився Путін, чи він втратив глузд? На мою ж думку проблема не лише у Путіні, а у Росії взагалі. Кажуть, що щойно піде Путін, стане краще. Думаю, це мрії", - відзначав він.

Також в ході свого виступу в The Heritage Foundation, Меттіс заявляв, що "Путін лягає спати, знаючи, що він може порушити всі правила, а Захід все одно буде намагатися грати за правилами. Це дуже небезпечна дихотомія".

"Росія не вважає сусідство з демократичними країнами позитивом. Вона хоче гарантувати безпеку для себе, сіючи нестабільність навколо", - говорив Меттіс.

На його думку, в майбутньому Росії може загрожувати розпад.

Меттіс з 2010-го по 2013-й очолював Центральне командування США, посідав провідні позиції у збройних силах США та очолював першу дивізію морської піхоти США в Іраку. Він прослужив у збройних силах США 34-и роки і має статус живої легенди серед американських військових.