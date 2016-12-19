Активісти: Е-декларування під загрозою скасування Конституційним Судом

22 грудня Конституційний Суд буде розглядати відповідність е-декларування Конституції України.

Існує ймовірність, що суд може визнати неконституційними положення закону про е-декларування, завдяки яким чиновників можна буде притягнути до відповідальності.

Про це повідомила голова Ради ГО "Громадський люстраційний комітет" Саша Дрік в блозі "Української правди".

З проханням визнати неконституційними положення закону про е-декларуванні в Конституційний суд звернулися ще в грудні 2015 року 48 нардепів, в основному - колишні соратники президента-втікача Віктора Януковича.

"Парламентарі просять визнати неконституційними (фактично – скасувати) обов'язок декларувати: майно членів родини, об'єкти незавершеного будівництва, цінне рухоме майно, готівкові кошти, фінансові зобов'язання, відомості про суттєві зміни у майновому стані та відомості про об'єкти декларування, що належать третім особам, але якими користуються декларант або члени його родини", - йдеться в повідомленні.

Крім того, нардепи просять заборонити Національному агентству з питань запобігання корупції:

- Користуватися реєстрами та інформаційними базами для перевірки декларацій;

- Визначати точність оцінки задекларованих активів при повній перевірці декларацій;

- Проводити моніторинг способу життя за заявами громадян, з ЗМІ та інших джерел інформації.

Також парламентарії фактично вимагають закрити вільний цілодобовий доступ до Єдиного державного реєстру декларацій і скасувати кримінальну відповідальність за декларування завідомо недостовірних відомостей у деклараціях.

"Аналіз подання свідчить, що підстав для визнання цих положень закону неконституційними немає. А відсутність правового обгрунтування щодо більшості оспорюваних положень взагалі робить їх невідповідними вимогам, передбаченим Конституцією України та Законом України "Про Конституційний Суд України". Регіонали дуже "ліниво" написали це подання – очевидно, розраховуючи, що для ручного КСУ і цього буде достатньо", - написала Дрік.

При цьому вона підкреслила, що все-таки така небезпека "залишається високою", оскільки третина чинного складу суду фігурує в кримінальному провадженні ГПУ за винесення завідомо неправосудних рішень.

"Фактично, доля е-декларування зараз знаходиться в руках тих, хто в 2010 надав необмежені повноваження Януковичу. Враховуючи, що рішення КСУ неможливо ні відмінити, ні оскаржити, це робить КСУ єдиним органом, який може скасувати будь-який закон в Україні. Не дивно, що Президент Порошенко попри пряму вимогу парламенту, за яку сам і голосував, за 2 роки так і не звільнив суддів, зокрема, Голову суду Юрія Бауліна", - зазначила Дрік.