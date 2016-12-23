БПП відгуляла корпоратив разом з Порошенком

6255 переглядів
3
П'ятниця, 23 грудня 2016, 00:17

Партія БПП "Солідарність" відсвяткувала новорічний корпоратив у київському спорт-клубі "5 елемент" у четвер ввечері.

Про це УП повідомили джерела у політичній силі.

Крім народних депутатів, на святі були присутні всі міністри, які були делеговані в уряд фракцією БПП, включаючи прем'єр-міністра Володимира Гройсмана. Також там був присутній генпрокурор Юрій Луценко.

Крім того, в "5 елемент" приїжджав міський голова Києва Віталій Кличко.

Співрозмовники розповідають, що розважали гостей етноартисти. Зокрема, для своїх колег співала народний депутат, кума президента Оксана Білозір.

Закінчилося свято виступом самого Петра Порошенка.

"Був дуже добрий патріотично-підсумковий виступ президента", - каже один з депутатів.

Разом з тим інший депутат охарактеризував цю вечірку так: "Це важко назвати навіть корпоративною вечіркою. Мотиваційна зустріч членів команди".

Роман Кравець, УП

Теми: БПП
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
СБУ затримала хулігана, який виманював гроші у депутатів від імені Кононенка 17 грудня 2016, 14:21
Миколаївський депутат заявив, що його побили "Діди Морози" 15 грудня 2016, 13:55
Джерела: Порошенко збирав таємну зустріч лідерів БПП 8 грудня 2016, 17:06
powered by lun.ua
Коментарі — 3
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 188.163.107.---Василь Таранович23.12.2016 01:15
Гуляй рванина!
ВідповістиЗ цитатою
IP: 91.200.183.---Monitor_Lizard23.12.2016 01:05
Приватбанк треба було обмить
ВідповістиЗ цитатою
IP: 64.137.167.---spitfire23.12.2016 00:59
корпоративний team-building?
Петро Порошенко ліпить вареник своєї політичної сили так, ніби це підрозділ Roshen.
ідеологічного підгрунтя цей Блок досі не має?
ВідповістиЗ цитатою
Усі коментарі
Головні новини
Коломойський вперше прокоментував націоналізацію "Приватбанку"
БПП відгуляла корпоратив разом з Порошенком
Гонтарева: З Приватбанку перед адміністрацією вивели 2,6 мільярда
Трамп заявив, що США повинні збільшити ядерний потенціал
Усі новини
Рік незалежного театру

Найгучніші проекти, скандали та особистості

Література

Білоруські письменники про книговидавництво та вплив української літератури