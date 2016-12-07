На кордоні з Польщею в чергах стоять майже 1200 авто

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Середа, 7 грудня 2016, 00:24

У пунктах пропуску на кордоні з Польщею станом на 22:00 6 грудня у чергах стоять 1180 автомобілів.

Про це повідомляє Західне регіональне управління Державної прикордонної служби України.

Так, в ПП "Устилуг" стоять 580 машин, "Ягодин авто" - 300, "Рава-Руська" - 200, "Угринів" - 100.

У пунктах пропуску "Смільниця", "Краковець", "Шегині" та "Грушів" черг немає.

На кордоні з Румунією в ПП "Порубне" стоять 30 авто, в інших пунктах пропуску на цьому напрямку черг немає.

На кордоні з Угорщиною, Словаччиною та Молдовою автомобільних черг немає.

Теми: Польща
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