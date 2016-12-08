Американські сенатори Маккейн і Грем відвідають Україну в кінці року

Глава комітету у справах збройних сил Сенату Джон Маккейн і член сенатських комітетів у справах збройних сил, юридичних питань і бюджету Ліндсі Грем планують відвідати Україну в кінці грудня.



Про це повідомляє прес-центр посольства України в США



"Сенатор Грем запевнив у тому, що питання підтримки України і надалі буде ставитися до пріоритетів його діяльності, і підтвердив намір відвідати Україну в кінці грудня спільно з головою комітету у справах збройних сил Маккейном", - сказано в повідомленні за підсумками зустрічі Грема з віце -прем'єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванною Климпуш-Цинцадзе і послом України в США Валерієм Чалим.



Сторони обговорили пріоритетні питання, пов'язані з протидією агресії Росії проти України.



Українська сторона в свою чергу подякувала сенатора за підтримку в ухваленні Конгресом законодавчих актів, які передбачають збільшення США фінансової допомоги Україні, а також допомоги з питань безпеки.



Окрему увагу в ході зустрічі приділено подальшим спільним крокам з метою забезпечення прийняття Сенатом і вступу в силу закону "Про підтримку стабільності і демократії в Україні".