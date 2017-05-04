Суд у справі Януковича перенесли на 18 травня

Оболонський районний суд переніс підготовче засідання у справі щодо екс-президента Віктора Януковича на 18 травня 10 годину.

Таке рішення ухвалив у четвер головуючий суддя Владислав Дев'ятко. "Надати стороні захисту можливість на участь у судовому засіданні Віктора Януковича шляхом відеотрансляції", - зазначив він. Таким чином суд частково задовольнив клопотання захисту екс-президента.

Захист наполягав, що Януковичу досі не повідомлено про виклик до суду. "Захист просить зробити виклик так, як це передбачено законодавством. Поки він не є повідомлений про цей суд", - зазначив адвокат.

У свою чергу прокурори зазначили, що згідно із змінами до КПК суд має право викликати обвинуваченого через "Урядовий кур’єр" та інші ЗМІ у разі, якщо звинувачений переховується.

Роман Кравець, Тетяна Кусок, УП