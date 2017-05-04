Суд у справі Януковича перенесли на 18 травня

256 переглядів
0
Четвер, 4 травня 2017, 10:57

Оболонський районний суд переніс підготовче засідання у справі щодо екс-президента Віктора Януковича на 18 травня 10 годину.

Таке рішення ухвалив у четвер головуючий суддя Владислав Дев'ятко. "Надати стороні захисту можливість на участь у судовому засіданні Віктора Януковича шляхом відеотрансляції", - зазначив він. Таким чином суд частково задовольнив клопотання захисту екс-президента.

Захист наполягав, що Януковичу досі не повідомлено про виклик до суду. "Захист просить зробити виклик так, як це передбачено законодавством. Поки він не є повідомлений про цей суд", - зазначив адвокат.

У свою чергу прокурори зазначили, що згідно із змінами до КПК суд має право викликати обвинуваченого через "Урядовий кур’єр" та інші ЗМІ у разі, якщо звинувачений переховується.

Роман Кравець, Тетяна Кусок, УП

Теми: Янукович суд
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Суд постановив з'ясувати, чи було втручання у справі Януковича 4 травня 2017, 10:48
Суд у справі Януковича почався із заяв адвокатів про втручання Луценка 4 травня 2017, 10:14
Єнін: Рішення Інтерпола не мають значення для суду по Януковичу 3 травня 2017, 22:06
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Суд постановив з'ясувати, чи було втручання у справі Януковича
Суд у справі Януковича почався із заяв адвокатів про втручання Луценка
Хроніка 4 травня. Зізнання бездіпломного Зварича та розкіш Сухолуччя
Доба в АТО: 52 обстріли, 9 українських військових поранені
Усі новини
Апетит

Весь час мучить голод? Учені кажуть, винна може бути сіль

Гід по грузинській кухні

Де в Києві спробувати хінкалі, хачапурі і чанахи