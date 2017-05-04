У ГПУ сподіваються, що суд над Лазаренком завершиться до кінця року

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Четвер, 4 травня 2017, 20:19

Заступник генпрокурора України Євген Єнін очікує завершення в США судового процесу над колишнім прем'єр-міністром України Павлом Лазаренком до кінця поточного року.

Про це він сказав в ефірі "5 каналу" в четвер увечері.

"До кінця цього року ми очікуємо рішення американського суду у справі Лазаренка, після цього ми очікуємо переговорний процес з американцями з приводу повернення (коштів)", - зазначив Єнін.

При цьому, за його словами, після завершення суду вкрадені кошти можна буде повернути в країну протягом періоду від 6 місяців до року.

Раніше Єнін прогнозував, що Україна зможе отримати $280 млн з коштів, незаконно виведених за кордон Лазаренком

У США екс-прем'єр України Лазаренко звинувачувався у відмиванні грошей, отриманих незаконним шляхом і переведених на закордонні рахунки в 1994-1999 рр. У серпні 2006 року він був засуджений каліфорнійським судом до 9 років в'язниці за відмивання грошей та інші злочини.

1 листопада 2012 року Лазаренко, який провів в ув'язненні понад 10 років за фінансові махінації, вийшов з американської в'язниці Terminal Island на свободу.

У Генпрокуратурі України заявляли, що варто лише Лазаренкові повернутися в Україну, як він буде арештований. Адвокати екс-прем'єра уточнюють, що в Україні слідчі інкримінують йому близько 50 кримінальних епізодів: дачу хабара, привласнення коштів і зловживання становищем.

Інтерфакс-Україна

Теми: Генпрокуратура Лазаренко суд
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