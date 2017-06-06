Білий дім: Трамп не блокуватиме допит Комі в Сенаті

72 перегляди
0
Вівторок, 6 червня 2017, 01:32

Президент США Дональд Трамп не скористається правом блокувати заплановане свідчення колишнього директора ФБР Джеймса Комі в Конгресі.

Про це заявив Білий дім, повідомляє Reuters.

"З метою полегшити швидке і ретельне вивчення фактів, в комітеті Сенату з розвідки, президент Трамп не затверджуватиме виконавчий привілей щодо запланованого свідчення Джеймса Комі", - повідомила журналістам прес-секретар Білого дому Сара Сандерс.

Комі вів розслідування ФБР щодо ймовірного втручання Росії в президентські вибори в США в минулому році, поки Трамп не звільнив його в минулому місяці.

Президент може застосовувати привілей для запобігання розголошенню інформації державними службовцями.

Якби Трамп скористався таким правом щодо Комі, то він би, ймовірно, створив би враження, що адміністрація прагне приховати інформацію про розслідування зв’язків з Росією.

Нагадаємо, колишній глава ФБР Джеймс Комі 8 червня надасть свідчення перед комітетом Сенату з питань розвідки щодо його звільнення та можливих зв’язків кампанії Трампа з Росією у рамках розслідування комітету щодо втручання РФ в американські вибори.

Раніше повідомлялось, що Дональд Трамп міг звільнити Комі через активізацію розслідування щодо втручання Росії у вибори президента США.

Згідно з доповідною запискою Комі, в лютому Трамп під час зустрічі з Джеймсом Комі, який на той момент був директором ФБР, нібито попросив припинити розслідування щодо відносин екс-радника з нацбезпеки Майкла Флінна з Росією.

Теми: Трамп США Росія
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Трамп може відвідати Лондон після теракту 5 червня 2017, 06:16
Трамп співчуває Лондону і проштовхує заборону на в'їзд до США 4 червня 2017, 07:46
Американці вийшли на марші проти Трампа 4 червня 2017, 06:12
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Бойовики та РФ дали згоду на "тишу" для ремонту ДФС
Бойовики обстріляли сили АТО та прикордонників біля Павлополя
СЦКК: Бойовики знову обстріляли житлові квартали Красногорівки
Ім'я Павла Шеремета внесли до Меморіалу журналістам
Усі новини
Подорожуй Вінничиною

Створено 3D-тури регіоном для мандрівників

6 фільмів червня

"Час хризантем", "Трансформери: Останній лицар" і "Життя кабачка"