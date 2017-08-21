Порошенко зробив Куця головним по СБУ на вільному Донбасі

Президент призначив Олександра Куця начальником Головного управління Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях.

Відповідний указ Петра Порошенка від 21 серпня оприлюднено на сайті глави держави.

Іншим указом від 19 серпня президент вніс позицію "начальник головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях" до переліку посад військовослужбовців і працівників правоохоронних органів, що підлягають заміщенню особами вищого офіцерського (начальницького) складу, та граничних військових і спеціальних звань за цими посадами.

З березня 2015 року Олександр Іванович Куць очолював управління СБУ в Донецькій області. Під люстрацію він не потрапив.

На луганське управління СБУ 25 березня 2015 року було поставлено Олега Козловського.