В Україну приїхав помічник держсекретаря США Мітчелл

До Києва з візитом прибув помічник держсекретаря США у справах Європи та Євразії Весс Мітчелл.

Про це повідомило посольство США в Україні.

У посольстві цей візит назвали черговим виявом міцної підтримки Сполученими Штатами суверенітету, територіальної цілісності та реформ України.

За інформацією Інтерфаксу, помічник держсекретаря США перебуватиме в Україні з 14 по 16 листопада. Мітчелл планує зустрітися з українськими високопоставленими особами, мета яких - "підтвердити зобов'язання США щодо суверенітету і територіальної цілісності України та закликати їх до продовження проведення ключових реформ".

Крім того, він має намір зустрітися з представниками ділових кіл і громадянського суспільства України.