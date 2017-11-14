В Україну приїхав помічник держсекретаря США Мітчелл
До Києва з візитом прибув помічник держсекретаря США у справах Європи та Євразії Весс Мітчелл.
Про це повідомило посольство США в Україні.
У посольстві цей візит назвали черговим виявом міцної підтримки Сполученими Штатами суверенітету, територіальної цілісності та реформ України.
За інформацією Інтерфаксу, помічник держсекретаря США перебуватиме в Україні з 14 по 16 листопада. Мітчелл планує зустрітися з українськими високопоставленими особами, мета яких - "підтвердити зобов'язання США щодо суверенітету і територіальної цілісності України та закликати їх до продовження проведення ключових реформ".
Крім того, він має намір зустрітися з представниками ділових кіл і громадянського суспільства України.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.