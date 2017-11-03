США в ОБСЄ: "Гумконвої" з Росії на Донбасі доводять її участь у конфлікті

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П'ятниця, 3 листопада 2017, 00:46

Минулого тижня Росія завела на територію України черговий конвой вантажівок з невідомим вмістом, що є вагомим доказом причетності Москви до триваючого конфлікту на Донбасі.

З такою заявою виступив у четвер на засіданні Постійної ради ОБСЄ у Відні тимчасово повірений у справах США при Організації Гаррі Каміан, передає Укрінформ.

"Вагомі докази участі Росії в конфлікті продовжують мати місце. Так, 26 жовтня колона із 17-ти вантажівок конвой перетнула міжнародно визнаний російсько-український кордон в напрямку України без належного контролю або перевірки з боку української влади. Ці конвої продовжують відкрито порушувати суверенітет і територіальну цілісність України", - наголосив представник США.

Він також зауважив, що російська кампанія, спрямована на блокування доступу для спостереження СММ включно до російсько-українського кордону не дозволяє Місії виконувати її мандат.

Крім того, американський дипломат підкреслив, що після запровадження так званого "шкільного перемир'я", режим припинення вогню нещадно порушується. Так, 27 жовтня в боях під Донецьком загинув 25-річний мирний житель.

Як відомо, Росія доставляє "гумдопомогу" на Донбас з порушенням міжнародних норм. Українська сторона і світове співтовариство вважають, що таким чином Кремль передає бойовикам зброю та іншу допомогу.

Теми: Донбас Росія ОБСЄ
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