Луценко скаржиться, що на нього вже 2 тижні тиснуть

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Вівторок, 12 грудня 2017, 00:00

Гепрокурор Юрій Луценко заявив, що на нього останні 2 тижні чиниться тиск.

Про це він сказав у ефірі програми "Свобода слова", передає Укрінформ.

"Останні два тижні на мене чиниться достатньо серйозний тиск і в Україні, і поза межами, щоб я визнав, що є люди, а також сектори в державі, які мають бути поза наглядом за законністю",  – заявив Луценко.

"Допоки я працюю генпрокурором, то із цим не погоджусь. Я не тримаюсь за свою посаду", – підкреслив він.

"Я заважаю багатьом, які хочуть жити поза законом. Саакашвілі вважає, що він поза законом. Окремі працівники НАБУ вважають, що їх не можна перевіряти. І там, і там моє завдання – притягувати людей до закону", – наголосив Луценко.

Теми: Луценко Генпрокуратура
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