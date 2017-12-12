Луценко скаржиться, що на нього вже 2 тижні тиснуть

Гепрокурор Юрій Луценко заявив, що на нього останні 2 тижні чиниться тиск.

Про це він сказав у ефірі програми "Свобода слова", передає Укрінформ.

"Останні два тижні на мене чиниться достатньо серйозний тиск і в Україні, і поза межами, щоб я визнав, що є люди, а також сектори в державі, які мають бути поза наглядом за законністю", – заявив Луценко.

"Допоки я працюю генпрокурором, то із цим не погоджусь. Я не тримаюсь за свою посаду", – підкреслив він.

"Я заважаю багатьом, які хочуть жити поза законом. Саакашвілі вважає, що він поза законом. Окремі працівники НАБУ вважають, що їх не можна перевіряти. І там, і там моє завдання – притягувати людей до закону", – наголосив Луценко.