Порошенко змінив склад Ради із захисту профдіяльності журналістів

201 перегляд
Субота, 16 грудня 2017, 00:50

Президент України Петро Порошенко указом вніс зміни до персонального складу Ради із захисту професійної діяльності журналістів і свободи слова.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Порошенко ввів до складу Ради заступника начальника Департаменту забезпечення діяльності керівника Нацполіції Максима Цуцкірідзе, заступника начальника Головного слідчого управління Нацполіції Руслана Дударця, начальника управління комунікацій та друку Міноборони Олексія Чорнобая, начальника управління Департаменту захисту національної державності СБУ Віктора Левчука і голову комітету Всеукраїнської професійної спілки "Незалежна медіа-профспілка України" Ігоря Чайку (за згодою).

"Вивести зі складу Ради із захисту професійної діяльності журналістів і свободи слова О.Вакуленка, С.Коломійця, О.Тарасова", – йдеться в документі.

Указ набирає чинності від дня його опублікування.

Рада з питань захисту професійної діяльності журналістів та свободи слова, створена в лютому 2016 року, є консультативно-дорадчим органом при президентові України. Співголовами Ради є заступник голови Адміністрації президента Валерій Кондратюк і прес-секретар президента Святослав Цеголко.

Теми: Порошенко ЗМІ
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
СБУ шукає розголошення держтаємниці в діях НАБУ щодо заводу Порошенка 15 грудня 2017, 11:32
Порошенко: Наступного тижня внесу закон про Антикорупційний суд 15 грудня 2017, 11:25
Що змусить Тимошенко і Рабіновича казати правду частіше, ніж один раз із десяти? 15 грудня 2017, 11:00
powered by lun.ua
Усі новини
Головні новини
Клімкін в ООН: Не вірте зобов'язанням РФ, вони не варті й папірця
Санкції США проти оточення Путіна змусять РФ піти з Донбасу – Клімкін
Адміністрація Трампа посилила правила щодо безвізового режиму США
Головні новини дня – за 60 секунд
Усі новини

У Києві з'явився сервіс з наведення порядку в шафах

Переселенці

"Життя з "нуля". Як чемпіон світу, бізнесмен та адвокат "воюють" за Донбас в Україні

9 добрих справ, які ви встигнете зробити до Нового року