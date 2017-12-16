Порошенко змінив склад Ради із захисту профдіяльності журналістів

Президент України Петро Порошенко указом вніс зміни до персонального складу Ради із захисту професійної діяльності журналістів і свободи слова.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Порошенко ввів до складу Ради заступника начальника Департаменту забезпечення діяльності керівника Нацполіції Максима Цуцкірідзе, заступника начальника Головного слідчого управління Нацполіції Руслана Дударця, начальника управління комунікацій та друку Міноборони Олексія Чорнобая, начальника управління Департаменту захисту національної державності СБУ Віктора Левчука і голову комітету Всеукраїнської професійної спілки "Незалежна медіа-профспілка України" Ігоря Чайку (за згодою).

"Вивести зі складу Ради із захисту професійної діяльності журналістів і свободи слова О.Вакуленка, С.Коломійця, О.Тарасова", – йдеться в документі.

Указ набирає чинності від дня його опублікування.

Рада з питань захисту професійної діяльності журналістів та свободи слова, створена в лютому 2016 року, є консультативно-дорадчим органом при президентові України. Співголовами Ради є заступник голови Адміністрації президента Валерій Кондратюк і прес-секретар президента Святослав Цеголко.