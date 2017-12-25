Генеральна Асамблея ООН прийняла бюджет на два роки

Генеральна Асамблея ООН прийняла бюджет міжнародної організації. У найближчі два роки він складе $5,395 млрд.

Про це повідомляє Укрінформ.

При цьому спочатку генеральний секретар організації Антоніу Гутерріш просив більше $5,4 млрд на 2017 і 2018 роки. Дебати щодо розміру бюджету велися в комітеті ГА ООН з адміністративних і бюджетних питань.

Бюджет ООН формується з внесків 193 держав, які входять в організацію. Розмір цих внесків залежить від платоспроможності країни і розраховуються виходячи з середнього показника ВВП та доходу на душу населення країни. Розмір внеску однієї країни не повинен перевищувати 22% всього бюджету організації.

Найбільші внески в ООН робить США — 22%. В числі лідерів по фінансуванню ООН також Японія (9,6%) і Китай (7,9%).

Як відомо, Трамп неодноразово критикував загальну ефективність ООН, заявивши, що організація мало що робить для вирішення глобальних проблем.

Нагадаємо, одразу після перемоги на виборах Трамп заявляв, що буде наполягати на реформах і змінах в Організації Об'єднаних Націй.

У вересні Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш виступив із заявою про реформу Організації Об'єднаних Націй, на підтримку якої виступили 128 країн.

За його словами, декларація щодо реформи ООН, яка складається із 10 пунктів, спрямована на спрощення процедур та децентралізацію рішень, з більшою прозорістю, ефективністю та підзвітністю.