Facebook задумується про використання криптовалют

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Неділя, 7 січня 2018, 22:32

Головний виконавчий директор та засновник найбільшої у світі соцмережі Facebook Марк Цукерберг сказав, що його компанії цікаво дослідити, як вона може використовувати криповалюти.

Про це повідомляє "Bloomberg".

Цукерберг сказав, що збирається використати 2018 рік для дослідження криптовалют, пробуючи виправити насущні проблеми, враховуючи ненависть та дезінформацію, які переслідують Facebook.

"Для цього існують важливі контр-тенденції, - шифрування і криптовалютность, - які беруть владу від централізованих систем і повертають її у руки людей. Але вони приходять з ризиком бути більш жорсткими для контролю. Мені цікаво заглибитися і вивчити позитивні і негативні аспекти цих технологій і найкращим чином використовувати їх в наших послугах", - сказав він.

Цукерберг не єдиний в Facebook, хто виражає інтерес до криптовалют. Так, віце-президент компанії з обміну повідомленнями Девід Маркус приєднався до ради Coinbase Inc., однієї з найбільших криптообмінних компаній в кінці минулого року.

"Я був залучений і зачарований криптовалютами з 2012 року", - зазначив Маркус.

Що все це може означати для криптовалют, поки не ясно.

Українська правда

Теми: соцмережі facebook
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