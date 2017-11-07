100 років Жовтневої революції: що думають про революцію в різних країнах
Подія, яка змінила світ, сталася рівно 100 років тому.
Історики досі сперечаються про значення російської революції. Але що думають про революцію сьогодні в країнах, на які революція вплинула найбільше?
Ми опитали людей на вулицях колишніх радянських столиць Києва, Москви, Бішкеку, Єревана і Тбілісі:
1. Хто, на вашу думку, більше за всіх постраждав в результаті Жовтневої революції?
2. Як ви оцінюєте Жовтневу революцію? Добре чи погано?
3. Як ви вважаєте, якою була б історія вашої країни, якби Жовтневої революції не було?
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