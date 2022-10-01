Тиждень мобілізації в РФ, псевдореферендум на окупованих територіях, Лиман – головне про війну за тиждень

У новому епізоді подкасту "Кляті питання" разом з заступником головного редактора УП Євгеном Будерацьким обговорюємо головні теми, пов’язані з війною з Росією.

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Цього тижня обговорюємо перші результати мобілізації в РФ, про те, як ця мобілізація відіб’ється на ситуації на фронті, обговорюємо псевдореферендум на окупованих територіях, ситуацію на фронтах та навколо Лиману.

Важливо: цей епізод записаний у четвер ввечері до того, як ЗСУ ввійшли у Лиман. Але у епізоді ми обговорюємо важливість міста і те, як активність ЗСУ заважає окупаційній армії будувати лінію оборони.

Слухайте також епізод подкасту "(не)Безпечна країна" з американським генералом Веслі Кларком:

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