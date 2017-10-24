Баррикада в суде, штурм и поручители. Как рассматривали дело Коханивского

За часів екс-президента Віктора Януковича і після Майдану наші суди бачили багато: і підозрюваних у ковдрах, і карети "швидкої", і жорсткі дії правоохоронців. Але барикад та знищеної майже вщент зали суду в історії українського правосуддя ще не було.

Вночі 24 жовтня у Святошинському суді мало відбутися судове засідання з обрання запобіжного заходу Миколі Коханівському. Голову ОУН вирішили "підтримати" соратники, через що в залі суду виросла барикада. Наступні події викликали великий резонанс, а Нацполіції навіть довелося піти на штурм аби заспокоїти прихильників голови ОУН.

У чому звинувачують Коханівського, через що виник конфлікт між добровольцями та що сталося в залі суду – у матеріалі "Української правди".

Суть конфлікту

У суботу, 21 жовтня, біля метро "Академмістечко" в Києві під час сварки двох колишніх добровольців АТО один з них дістав зброю і здійснив постріл. На місце інциденту приїхала поліція і затримала стрільця.

Ним виявився Микола Коханівський, який називає себе головою проводу добровольчого руху ОУН. Лідер ОУН Богдан Червак переконує, що жодного відношення Коханівський до ОУН не має і називає групу його поплічників самозванцями.

Коханівський у 2014 році з групою бійців входив до "Правого сектору", воював у районі Пісків на Донеччині. Восени того ж року керівники ПС попросили його та інших добровольців, що входили в його оточення залишити загін.

У річницю революціі у 2016 році Коханівський закликав запалити шини на Майдані. Також його соратники разом із іншими учасниками акції брали участь у погромах офісу Віктора Медведчука та відділення російського "Сбербанку" на площі Льва Толстого.

Микола Коханівський

Другий учасник конфлікту – колишній доброволець, екс-член "Правого сектору" Руслан Качмала.

За його словами, він воював за Донецький аеропорт з літа 2014-го по січень 2015 року, працював інструктором у 59-й бригаді, був у районі Дебальцевського плацдарму, коли там убили співака і добровольця Василя Сліпака. Качмала повернувся до мирного життя півроку тому.

Конфлікт між Коханівським і Качмалою триває вже давно. Він загострився влітку 2017 року через будівництво на вулиці Обухівській 60, у Києві. Приміщення – власність банку-боржника "Експобанк", яку було виставлено на продаж через аукціон. Там жили колишні добровольці, у тому числі люди Коханівського та Качмали.

Руслан Кочмала

"У будинку, в якому я живу, також мешкають його бійці – наркомани. Я почав з цим боротися. Вони намагалися мене штурмувати, погрожували, тож у мене тепер є неозброєна охорона", – розповів Качмала УП.

Конфлікт загострився, коли Коханівський написав пост, у якому зазначив, що нібито під час свого приїзду на метеостанцію побачив Качмалу, який хотів утекти.

Що сталося?

Свідчення сторони Коханівського і Качмали про причини стрілянини відрізняються.

Адвокат Коханівського, колишній "айдарівцець" Дмитро Іванов розповів УП, що інцидент стався через "особистий конфілкт", але суті передавати не став.

Качмала ж стверджує, що він випадково зустрів Коханівського з дружиною і ще кількома людьми біля метро "Академмістечко". Він попросив Коханівського відповісти за свої слова про боягуза.

"А коли я йому сказав, що його не було в ДАП, він на мене напав. Я його трохи побив, він схопився за ніж, я його вибив, потім він дістав пістолет і зробив 9 пострілів", – розповів Качмала.

Качмала отримав легке пошкодження легень, бо куля влучила у ребро. Ще одна куля пролетіла через кашкет і лише торкнулася волосся, третя – потрапила в ногу.

На місце конфлікту прибула поліція, Коханівського затримали. Прокуратура інкримінує йому хуліганство із застосуванням зброї. Покарання передбачає позбавлення волі на термін від 3 до 7 років.

Адвокат Коханівського вважає, що ця бійка була організованою провокацією проти його підзахисного.

"Він повертався з дружиною. До них застосували газ, тому він застосував гумостріл. Історії цього пристрою я не знаю, але він не смертельний. Коханівський захищав свою дружину", – стверджує Дмитро Іванов.

"Такі публічні люди, як Коханівський, бійці "Торнадо", піддаються гонінням, тому я вважаю, що це була спланована провокація", – зазначив адвокат.

Суд. День перший

Суд щодо обрання запобіжного заходу розпочався у понеділок о 17:30. Однак засідання зупинилося ще на стадії розгляду клопотань. Сторона Коханівського попросила про відвід судді, домоглася, щоб підзахисного випустили з "акваріуму" і посадили поруч із адвокатами.

Запобіжний захід у понеділок так і не обрали. О 21:50 суддя оголосила перерву до ранку й озвучила рішення, що Коханівсього мають відправити до ізолятора тимчасового тримання.

Прихильники Коханівського відмовилися залишати приміщення, аргументуючи це тим, що суддя нібито порушила процедуру.

Захист заявив, що Коханівському було вручено підозру на годину пізніше від дозволених 24 годин. За їхніми словами, у справі є два документа про вручення підозри: на одному немає підпису, на другому – підпис Коханівського, де вказаний час 18:30.

Іванов розповів УП, що після цього депутати Ігор Луценко та Ігор Мосійчук нібито домовилися, що всі залишаться у приміщенні суду до ранку.

"Така домовленість була з поліцією. А вже близько 11-ї вони стали на всіх поверхах, перекрили туалети, спочатку давали людям виходити, а потім вже і не випускали", – зазначив Іванов.

О першій годині ночі співробітники правоохоронних органів спробували вивести Коханівського із зали, проте їм це не вдалося.

У поліції кажуть, що вибухові пакети застосували прихильники Коханівського. Іванов стверджує протилежне і звинувачує саме спецпризначенців Нацполіції у застосуванні гранат.

День другий

Вранці 24 жовтня в будівлі суду смерділо горілим, а на всіх поверхах чергували поліцейські в шоломах. Коханівський і люди, які називають себе представниками добровольчого руху ОУН, забарикадувалися у розтрощеній залі суду, очікуючи продовження засідання.

Депутат Ігор Мосійчук особисто домовився з керівництвом суду, що засідання відбудеться в іншій залі, а представники поліції впустять до неї активістів.

У новій залі суду активістів зустріла поліція. Мосійчук почав кричати комусь: "На х***я ти це зробив!?" і наказав барикадуватися знову в розтрощеній залі.

За 15 хвилин розпочався штурм. Спецпризначенці поліції увірвалися до зали з двору. Людей, які почали нашвидкуруч розбирати барикади і намагатися втекти, хапали всередині.

Відео штурму у Святошинському суді

За кілька хвилин зала спорожніла. Затримали активістів і адвоката Коханівського – Веремієнка, а також журналістів УНІАН Сергія Лефта, "Громадське ТБ" Дмитра Реплянчука та "Страна.UA" Кирила Малишева.

Веремієнка звільнили депутати, а журналістів відпустили у відділку. Судове засідання розпочалося у сусідньому приміщенні лише за 40 хвилин.

До зали завели Коханівського зі слідами крові на лобі. Оскільки в приміщенні не було "акваріуму", який, за законом, тепер має бути в усіх судах, його посадили у залізну клітку.

Це спричинило обурення адвокатів і депутата Ігоря Мосійчука, який звинуватив суддю в катуванні.

"Я як депутат не можу допустити, щоб у моїй присутності відбувалося катування. Будь-який громадянин має припинити катування. А поліцію закликаю забезпечити безпеку Коханівському", – зазначив Мосійчук.

До того ж, адвокати вимагали викликати "швидку", щоб лікарі змогли оглянути Коханівського. Суддя таки погодилась викликати лікарів.

Після обстеження Коханівського завели до зали з великою пов’язкою на лобі. Лікарі в суді засвідчили, що він має травму, відмовилися конкретизувати діагноз і не змогли відповісти на питання, чи може він продовжувати участь у засіданні .

"Я не можу сказати, що йому не стане погано через півгодини", – зазначила лікар швидкої допомоги.

У судді не лишалося вибору. Вона оголосила перерву на три години, щоб Коханівського доправили до лікарні на обстеження. Тим часом у розтрощеній залі поліція вже проводила слідчі дії.

З лікарні швидкої допомоги Коханівський повернувся о 15:20 вже без пов’язки на лобі.

Час, коли мав закінчитися термін утримання під вартою, невблаганно наближався. Адвокати заявили клопотання про відвід прокурора. О 17:30 Коханівський з переможним поглядом вийшов з-за ґрат і сів поруч зі своїми захисниками.

Нардепи від "Радикальної партії" Ігор Мосійчук, Андрій Лозовой, Дмитро Лінько, нардеп від "Батьківщини" Ігор Луценко, а також дисидент Степан Хмара та депутат Броварської міськради й професор Олег Однороженко просили суд відпустити Коханівського на поруки.

Проте суд так і не зміг поставити крапку в цій історії. Розгляд справи перенесли на 14:30 середи, 25 жовтня. І тільки залишається здогадуватися, яку тактику захисту свого лідера оберуть його побратими.