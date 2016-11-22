Керманич ОУН відхрестився від Коханівського і погромів у Києві

Микола Коханівський, який закликав до погромів у центрі Києва 21 листопада, не має жодного відношення до Організації українських націоналістів.

Про це заявив голова ОУН Богдан Червак, коментуючи "Укрінформу" погроми в офісі "Українського вибору" та у відділенні російського "Сбербанку" у столиці.

"ОУН до вчорашніх подій у центрі Києва не має жодного відношення. Вони скоріше дискредитують ідею Майдану та ідею Української революції, аніж є відзначенням річниці Майдану", – заявив він.

"Вчорашні події аж ніяк не віддзеркалюють реальну ситуацію з оцінкою та значенням того, що відбулося три роки тому", – сказав Червак.

На його думку, подібні події "використовують вороги України, зокрема Москва, яка, як правило, їх анонсує, а потім використовує для пропаганди на своїх телеканалах".

Щодо Миколи Коханівського, який повів активістів із Майдану Незалежності на штурм "штабу Медведчука", то, за словами голови ОУН, він не пов'язаний із Організацією українських націоналістів: "Вони лише використовують назву "ОУН", але ці люди до ОУН не мають жодного відношення".

"Так з нашою організацією було завжди. Пригадуйте ті ж події Другої світової війни, коли у форму ОУН та УПА переодягалися більшовики і чинили безчинства під маркою ОУН. У наші часи теж такі історії були. Завжди хтось хотів використати абревіатуру "ОУН" для того, щоб дискредитувати національно-визвольних рух, Україну та українців. Те, що відбувається сьогодні, – саме з цієї опери", – сказав Червак.

Він не став відповідати на запитання про те, чому Коханівський зараз грає на руку Москви.

"Я б не хотів давати характеристики відверто маргінальному діячеві і вступати в полеміку з людиною, яка не становить якоїсь реальної політичної чи суспільної ваги. Як голова ОУН я не можу опускатися нижче плінтуса", – пояснив він.

Голова ОУН порадив поспілкуватися з цього приводу "з реальними бійцями батальйону ОУН – не фейковими, яким є Коханівський, та почути їхню думку з цього приводу". Зокрема, таким він назвав екс-заступника командира батальйону ОУН Бориса Гуменюка:

"Він член нашої організації, воював. Не бігає по Майдану і нічого не палить, хоча запідозрити його у лояльності до нинішньої влади теж не можна", – зазначив Червак.

Справжні бійці батальйону ОУН участі у погромах у Києві не брали, переконаний Червак.

"Та немає там нікого, хто воював. Ті, хто воював, вони і далі воюють. Але ніколи ті, хто воювали, не будуть робити те, що виробляє Коханівський. Поговоріть з бійцями, і вони вам розкажуть, чому", – сказав він.

Як відомо, увечері 21 листопада на Майдані Незалежності у Києві Коханівський закликав принести шини і запалити їх. Згодом частина учасників віча пішла громити офіс "Українського вибору" кума президента РФ Віктора Медведчука на Великій Василькіській, 23-б, і відділення російського "Сбєрбанка" біля станції м. "Льва Толстого".

Офіс Медведчука в Києві не постраждав, відділення "Сбербанку" потребує ремонту. Відкрито провадження за статтями "хуліганство" та "навмисне пошкодження майна".