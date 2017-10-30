Убийство Амины Окуевой

22:47

До журналістів вийшов прокурор Київської області Дмитро Чібісов. Він уточнив, що убивство сталося о 20:30. Аміна перебувала на пасажирському сидінні.

На питання у якому стані була Аміна на час прибуття, він зазначив, що вона отримала поранення несумісні з життям. За кермом був її чоловік. В якому стані, не кажуть. Скільки куль – невідомо.

Водночас голова Нацполіції в коментарі УП уточнив, що обстріляли автомобіль з автоматичної зброї. "Це був розстріл", - сказав він.

На місці працюють співробітники Нацполіції.

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