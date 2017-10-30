Убийство Амины Окуевой
Амина Окуева участвовала в революции Достоинства и в войне на Донбассе в составе батальона "Киев-2".
Но ее убили на мирной Киевщине вечером в понедельник 30 октября.
На железнодорожном переезде возле поселка Глеваха Киевской области неизвестные обстреляли из кустов автомобиль Окуевой, она погибла.
Ее муж Адам Осмаев получил ранения, но будет жить.
Это было второе покушение на супругов.
1 июня 2017 в Киеве на Подоле киллер назвался французским журналистом и пригласил супругов на встречу, а затем в машине выстрелил в Адама - тогда Амина выстрелила в ответ.
По данным СМИ, человек, который пытался застрелить Осмаева, является киллером по прозвищу "Динго", который убил охранника президента Чечни Рамзана Кадырова.
Поліція Київської області збирається відкрити кримінальне провадження за статтею 115 КК (Умисне вбивство).
Про це УП розповів речник Нацполіції Ярослав Тракало.
Місце убивства
Коментар голови Нацполіції Сергія Князєва Українській правді
До журналістів вийшов прокурор Київської області Дмитро Чібісов. Він уточнив, що убивство сталося о 20:30. Аміна перебувала на пасажирському сидінні.
На питання у якому стані була Аміна на час прибуття, він зазначив, що вона отримала поранення несумісні з життям. За кермом був її чоловік. В якому стані, не кажуть. Скільки куль – невідомо.
Водночас голова Нацполіції в коментарі УП уточнив, що обстріляли автомобіль з автоматичної зброї. "Це був розстріл", - сказав він.
На місці працюють співробітники Нацполіції.
Версії поки не озвучують
У Національній поліції підтвердили інформацію про загибель добровольця АТО Аміни Окуєвої та повідомили про введення плану-перехоплення "Сирена" в Київській області у зв'язку із вбивством.