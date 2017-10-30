Вбивство Аміни Окуєвої
Аміна Окуєва брала участь у Революції Гідності та у війні на Донбасі у складі батальйону "Київ-2".
Але її вбили на мирній Київщині ввечері у понеділок.
На залізничному переїзді біля селища Глеваха Київської Області невідомі обстріляли з кущів автомобіль Окуєвої, вона загинула.
Її чоловік Адам Осмаєв отримав поранення, але буде жити.
Це був другий замах на подружжя.
1 червня 2017 року у Києві на Подолі кіллер назвався французьким журналістом і запросив подружжя на зустріч, а потім у машині вистрілив в Адама – тоді Аміна вистрелила у відповідь.
За даними ЗМІ, людина, яка намагалася застрелити Осмаєва, є кілером із прізвиськом "Дінго", який вбив охоронця президента Чечні Рамзана Кадирова.
Нападнику на добровольців оголошено підозру.
Тоді Окуєва вважала, що напад на Осмаєва здійснив досвідчений кілер, якого готували в ФСБ або ГРУ РФ.
У Національній поліції підтвердили інформацію про загибель добровольця АТО Аміни Окуєвої та повідомили про введення плану-перехоплення "Сирена" в Київській області у зв'язку із вбивством.