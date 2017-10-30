Вбивство Аміни Окуєвої

Аміна Окуєва брала участь у Революції Гідності та у війні на Донбасі у складі батальйону "Київ-2".

Але її вбили на мирній Київщині ввечері у понеділок.

На залізничному переїзді біля селища Глеваха Київської Області невідомі обстріляли з кущів автомобіль Окуєвої, вона загинула.

Її чоловік Адам Осмаєв отримав поранення, але буде жити.

Це був другий замах на подружжя.

1 червня 2017 року у Києві на Подолі кіллер назвався французьким журналістом і запросив подружжя на зустріч, а потім у машині вистрілив в Адама – тоді Аміна вистрелила у відповідь.

За даними ЗМІ, людина, яка намагалася застрелити Осмаєва, є кілером із прізвиськом "Дінго", який вбив охоронця президента Чечні Рамзана Кадирова.

Нападнику на добровольців оголошено підозру.

Тоді Окуєва вважала, що напад на Осмаєва здійснив досвідчений кілер, якого готували в ФСБ або ГРУ РФ.

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