Вбивство Аміни Окуєвої

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Понеділок, 30 жовтня 2017, 22:18

Аміна Окуєва брала участь у Революції Гідності та у війні на Донбасі у складі батальйону "Київ-2".

Але її вбили на мирній Київщині ввечері у понеділок.

На залізничному переїзді біля селища Глеваха Київської Області невідомі обстріляли з кущів автомобіль Окуєвої, вона загинула.

Її чоловік Адам Осмаєв отримав поранення, але буде жити.

Це був другий замах на подружжя.

1 червня 2017 року у Києві на Подолі кіллер назвався французьким журналістом і запросив подружжя на зустріч, а потім у машині вистрілив в Адама – тоді Аміна вистрелила у відповідь.

За даними ЗМІ, людина, яка намагалася застрелити Осмаєва, є кілером із прізвиськом "Дінго", який вбив охоронця президента Чечні Рамзана Кадирова.

Нападнику на добровольців оголошено підозру

Тоді Окуєва вважала, що напад на Осмаєва здійснив досвідчений кілер, якого готували в ФСБ або ГРУ РФ.

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22:37

У Національній поліції підтвердили інформацію про загибель добровольця АТО Аміни Окуєвої та повідомили про введення плану-перехоплення "Сирена" в Київській області у зв'язку із вбивством.

22:05

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Вбивство Аміни Окуєвої
Це був не перший замах на подружжя. Аміна була учасницею Революції достоінсва, воювала на Донбасі. Але її вбили в мирній Київської області.
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