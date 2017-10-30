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Окуєву і Осмаєва розстріляли з автоматичної зброї

Понеділок, 30 жовтня 2017, 21:58

Невідомі ввечері 30 жовтня у Київській області розстріляли Аміну Окуєву та її чоловіка Адама Осмаєва з автоматичної зброї.

Про це повідомив речник Нацполіції України Ярослав Тракало у коментарі "Українській правді".

Він зазначив, що життю чоловіка вбитої Аміни Окуєвої -  Адаму Осмаєву нічого не загрожує. Його відвезли до лікарні, де наразі оперують, у нього важке поранення ноги.

Також речник Нацполіції України заявив, що поліція Київської області збирається відкрити кримінальне провадження за статтею 115 КК (Умисне вбивство).

 
поліція біля місця вбивства
Українська правда
 
поліція біля місця вбивства
Українська правда

Як відомо, ввечері 30 жовтня на залізничному переїзді біля селища Глеваха Київської Області невідомі обстріляли з кущів автомобіль Аміни Окуєвої, вона загинула.

На місці працюють слідчо-оперативні групи поліції і голова Нацполіції України Сергій Князєв. Також Нацполіція повідомила про введення плану-перехоплення "Сирена" в Київській і сусідніх областях у зв'язку із вбивством.

Аміна Окуєва брала участь у Революції Гідності та у війні на Донбасі у складі батальйону "Київ-2". Це вже не перший раз, коли на Аміну Окуєву та її чоловіка Адама Осмаєва вчиняли напад. Як відомо, 1 червня 2017 року у Києві на Подолі стріляли у колишніх бійців-добровольців Аміну Окуєву та її чоловіка Адама Осмаєва.

За попередньою інформацією, нападник назвався французьким журналістом і запросив подружжя на зустріч, а потім у машині вистрілив в Адама – тоді Аміна вистрелила у відповідь.

Поранених Осмаєв та нападника відправили до лікарні.

За даними ЗМІ, людина, яка намагалася застрелити Осмаєва, є кілером із прізвиськом "Дінго", який вбив охоронця президента Чечні Рамзана Кадирова.

Нападнику на добровольців оголошено підозру

Тоді Окуєва вважала, що напад на Осмаєва здійснив досвідчений кілер, якого готували в ФСБ або ГРУ РФ.

"Українська правда" в Threads

Теми: Вбивство Окуєвої вбивствополіціядобровольці
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