Как-то раз один министр забыл задекларировать свои машины – и весь следующий год ему пришлось ездить на метро. Потому что свой метрополитен он задекларировал.

Государственные символы Украины: швейцарские часы, немецкие машины и французские вина. А также, конечно, флаг, герб и гимн.

А один депутат рефлекторно задекларировал двадцать тысяч душ крепостных. "Сто раз говорил: не крепостных, а избирателей", – хватался за голову помощник.