Государственные символы Украины: швейцарские часы, немецкие машины и французские вина

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Понедельник, 31 октября 2016, 13:34
Юрий Марченко
главный редактор Platfor.ma

Как-то раз один министр забыл задекларировать свои машины – и весь следующий год ему пришлось ездить на метро. Потому что свой метрополитен он задекларировал.

Государственные символы Украины: швейцарские часы, немецкие машины и французские вина. А также, конечно, флаг, герб и гимн.

А один депутат рефлекторно задекларировал двадцать тысяч душ крепостных. "Сто раз говорил: не крепостных, а избирателей", – хватался за голову помощник.

В е-Декларации независимости США указано, что от Великобритании отделяются американские колонии, Китай, Фастов, коллекция особняков, два фиолетовых ромба и 10 млн наручных часов.

Петр Порошенко очень долго декларировал свое желание подать е-декларацию.

Когда в Верховной раде устроили костюмированный Хеллоуин, то все пришли в нарядах е-деклараций.

Кот одного из украинских министров вошел в список Forbes.

IT-сектор Украины теперь ждут серьезные проблемы, потому что власти будут мстить ему за е-декларации.

"Да чтоб ты жил так, как написал в е-декларации!" – проклинают друг друга депутаты.

А вообще система е-декларирования постоянно сбоила, потому что плакала.

Юрий Марченко, главный редактор Platfor.ma 

Текст перепечатан с FB Юрий Кошмарченко

Темы: декларация
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Колонки

Юрий Марченко Государственные символы Украины: швейцарские часы, немецкие машины и французские вина
Как-то раз один министр забыл задекларировать свои машины – и весь следующий год ему пришлось ездить на метро. Потому что свой метрополитен он задекларировал.
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