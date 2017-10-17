50 гривен, на которых держится власть олигархов в Украине

Олигархическая система в Украине держится не на контроле над админресурсом и финансовыми потоками, и даже не на тотальном контроле СМИ. Уже дважды все это не спасало ее от потери власти.

Она держится на 50 гривнах в кармане, которые рядовому украинцу жалко потратить на создание механизма реального улучшения собственной жизни.

Особая трагикомичность ситуации состоит в том, что за эти 50 гривен мертвой хваткой держатся те, у кого власть ежемесячно ворует тысячи гривен через завышенные тарифы, "прокладки", бесконечный ремонт одних и тех же ям на дорогах…

За 50 гривен держатся те, у кого перспективы их собственного малого и среднего бизнеса весьма туманны из-за неуклонно снижающегося платежеспособного спроса.

Украинцы прекрасно знают: кто платит – тот и заказывает музыку.

При этом они очень хотят заказать для себя кардинальные перемены к лучшему. Но ждут, что вместо них за это заплатят те, у кого много денег. То есть те, кому настоящие перемены не нужны – а нужно только заменить "чужих" у руля государства на таких же, но "своих".

Вспомните сцену последнего Майдана – "Режим Януковича должен пасть!". Как только Янукович сбежал – революционность сцены мигом испарилась. Режим сохранили, только замаскировали с помощью 144 красивых транспарантов.

Кто следит за событиями – может наблюдать все более отчетливый акцент нынешней "оппозиции", который по сути сводится к "Режим Порошенко должен пасть!"

И украинцы, среди которых немало, казалось бы, неглупых и практичных людей, все с большей готовностью покупаются на эту уловку олигархов.

Уже два Майдана меняли власть. В том числе и куда более монолитную и сильную, чем нынешняя. И оба Майдана в итоге проиграли.

Потому что они меняли власть, но не систему.

И снова общество позволяет владельцам больших денег сконцентрировать себя исключительно на задаче смены власти. Хотя стратегическая задача принципиально другая – чтобы после Порошенко к власти не пришел порошенко с другой фамилией.

Если мало украинского опыта – можно посмотреть на Грузию. Концентрация на тактических победах в итоге привела к власти олигарха Бидзину Иванишвили. А в Украине в очереди на власть стоят Ахметов, Фирташ, Коломойский, Пинчук…

Даже самых активных граждан и интеллектуалов мало интересуют бизнес-планы преобразований. В любом проекте их прежде всего интересует количество спонсорских денег. Если есть много денег – вместо плана сойдет и ворох красивых, но столь же пустых лозунгов.

Потому что если во главу угла ставить качественный план преобразований, а не спонсорские деньги – тогда ведь придется на его создание и реализацию доставать из кармана самое сокровенное. Свои собственные 50 гривен.

Или признать, что на самом деле перемен не очень-то и хотелось, и так едим слишком много мяса.

Фактор денег, как рентген, высвечивает истинность намерений и истинный вес красивых слов.

Многие профильные спецы пишут очень правильные статьи и посты в соцсетях о фатальных последствиях, к которым ведет Украину фактическое отсутствие реальных реформ. Но сколько из них согласятся бесплатно предоставить хотя бы свои концепты реформ в формате конкретных механизмов – даже без подробного плана со всеми выкладками?

Если нет возможности самому на этом заработать – пусть страна и миллионы людей срываются в пропасть?

Или ситуация с ЛОМами.

Большинство ЛОМов не ведут общество за собой, не поднимают его на новый уровень, не нацеливают на поиск эффективных решений многочисленных проблем. Они паразитируют на этих проблемах, раздувая огонь эмоций и спуская огромную энергию в свисток ради тысяч лайков и сотен репостов.

Не секрет, что многие ЛОМы конвертируют эти лайки и репосты во вполне осязаемую монету. Которую им платят те, кому нужна смена фамилий – но не смена системы.

Безусловно, бережно экономящие 50 гривен всегда найдут оправдания. Главное из них – что 50 гривен не смогут противостоять олигархическим миллионам долларов.

Но такое впечатление кажется верным только при взгляде издалека.

Потому что из каждых 10 миллионов долларов олигархического бюджета минимум 25-30% будут разворованы на разных этапах реализации. Так устроена система.

Доминанта лояльности над профессионализмом приводит к потере огромных сумм вследствие бездарных действий исполнителей. Огромные затраты на рекламу с эффектом антирекламы.

А вот у 50-ти гривен природа совсем другая. Поскольку они тяжело зарабатываются, их владельцы будут очень трепетно относиться к эффективности их использования.

Отсюда – запрос на настоящих профи, способных демонстрировать свою результативность уже сегодня. Такие в Украине наверняка есть, но они пока не востребованы.

Олигархическая система открывает перспективы перед лояльными.

Майданы открывают социальные лифты прежде всего перед разрушителями.

Надежда на лидера-спасителя зажигает зеленый свет перед талантливыми демагогами.

И только 50 кровных гривен настоятельно требуют эффективных менеджеров.

Талантливые организаторы не тушуются перед самыми сложными проблемами – они их превращают в задачи и успешно решают. В их руках 10 миллионов гривен гораздо более эффективны и продуктивны, чем 10 миллионов долларов олигархического бюджета.

50 гривен способны создать стартовую площадку для таких организаторов. Те же 10 миллионов гривен в месяц – это всего 200 000 человек в среднем по 50 гривен.

В Украине нет 200 000 человек, искренне жаждущих настоящих перемен? Да один Фейсбук способен собрать гораздо больше!

Даже 10 миллионов гривен в месяц в умелых руках способны запустить технологии, весьма эффективные и за пределами соцсетей.

Но и это еще не все. 50 гривен из собственного кармана способны кардинально изменить суть украинских выборов.

Три последние попытки угадать фамилию "меньшего" из зол окончились большим разочарованием. Потеряно несравнимо больше, чем 12 лет времени… Может ли быть успешным общество, настроенное четвертый раз прыгнуть на те же грабли?

50 трудовых гривен способны против красивых слов и фамилий выставить конкретный комплексный план создания преемственной системы, которая даже самым харизматичным личностям не позволит использовать власть по своему усмотрению.

США сегодня демонстрируют наглядный пример действенности такой системы.

Большие достижения начинаются с первого шага.

И здесь 50 гривен вновь выводят нас на действительно ключевую проблему. И это не нынешняя власть и не олигархи. Главная проблема прячется в головах, в менталитете.

Это желание большинства украинцев решить свои проблемы ценой чужих усилий, чужих шагов и чужих денег. А себе оставить роль грозного критика.

За обман самого себя неизбежно придется заплатить сполна. Хранители 50-ти гривен в лучшем случае вечно будут переплачивать тысячи. А в худшем – встречать на своем пороге Швондеров с их незабвенным "Мы к вам…, и вот по какому делу…".

Только те, кто решительно настроен лично заказывать музыку, а значит, и платить за нее – смогут победить. Именно 50 трудовых гривен способны одолеть олигархическую систему и не допустить кровавого революционного хаоса.

Для успеха достаточно, чтобы революцию в своих мозгах совершили 5-10% – актив громады. Как только они перестанут подрабатывать в чужих сценариях, одолеют свой страх перед большими деньгами, почувствуют вкус собственной игры и навязывания своих правил олигархам – смогут повести за собой критическую массу общества.

Для этого нужно совместными усилиями написать свой собственный сценарий. И каждому достать из собственного кармана 50 гривен.

Геннадий Степанчук, специально для УП