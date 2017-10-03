Украина в рейтинге получения виз в США

Я хотіла би доповнити картину позицій України у світових рейтингах аналізом ситуації, що стосується отримання неімміграційних віз до США громадянами України.



За даними Держдепартаменту США, у світовому рейтингу щодо видачі неімміграційних віз у 2016 році Україна опустилася на 147 місце. За минулий рік 41% претендентів отримали відмову, позаяк у 2015 році таких було всього 31%.

Аналогічна ситуація спостерігається і щодо запитів на візи до Канади, яка розташована на другій позиції в топі звернень після Штатів.

За словами посла України в Канаді Андрія Шевченка, відсоток відмов українцям у канадських візах наразі "катастрофічно великий".

"Якщо минулого року (2016 – ред.) кількість відмов зменшилася і дійшла до 24%, то цього року в першому кварталі ми мали 34% відмов", – розповідає він.

Але все не так погано, як може здатися на перший погляд. Статистика – річ досить відносна. Найголовніше, що її аналіз дає нам можливість зрозуміти причини такої тенденції.

Що впливає на зростання або зниження цих показників?

У випадку з обома напрямками відсоток відмов зростає, здебільшого, пропорційно до кількості запитів.

У 2014 році, у зв'язку з початком бойових дій на сході України, кількість запитів збільшилася. Люди намагалися потрапити до США та Канади для працевлаштування або іммігрувати – легально чи нелегально (отримавши туристичну візу).

Міграційні служби цих країн, звичайно, все розуміли. Їм довелося відмовити великій кількості потенційних мігрантів. Однак 2014-го США видали українцям на 11 тисяч дозволів більше, ніж попереднього року.

Графік динаміки схвалення неімміграційних віз до США за останні 10 років

У 2016 році, через посилення міграційної політики США, американська сторона ухвалила на 6% менше позитивних рішень, ніж у 2015 році. Хоча це на 15% більше, ніж в тому ж таки 2014 році. А саме – на 10 тисяч віз.

Тому не варто панікувати, спостерігаючи збільшення кількості відмов. Краще проаналізувати статистику схвалень.

Наприклад, кількість виданих дозволів на бізнес-візити і туризм за 2016 рік порівняно з 2013 роком зросла на 15 тисяч.

Усього за 2016 рік неімміграційну візу отримали 72624 українця. А взагалі було подано у півтора рази більше заяв – 123095.

Доволі цікаву цифру отримуємо, порахувавши витрати українців на консульський збір за подання документів (160$ сплачуються при кожній подачі та не повертаються у разі відмови).

Так, усього протягом 2016 року українці заплатили за цю послугу майже 20 мільйонів доларів ($19695200).

Порівняльний графік динаміки схвалення туристичних/бізнес-віз відносно загальної кількості віз до США за останні 10 років

Розглянемо відсоток відмов у деяких інших країнах Європи та порівняємо їх позиції у рейтингу за два останні роки:

Росія – 9,29% (41 місце, піднялася з 46 місця)

Білорусь – 14,87% (67 місце, опустилася з 59 місця)

Польща – 7,37% (18 місце, піднялася з 27 місця)

Велика Британія – 20,42% (89 місце, піднялася з 94 місця)

Німеччина – 7,25% (26 місце, піднялася з 49 місця)

Грузія – 62,82% (187 місце, опустилася з 173 місця)

На графіку нижче порівнюється динаміка схвалень серед цих країн.

Графік динаміки схвалення неімміграційних віз до США у порівнянні з деякими іншими країнами Європи

Разом з тим, статистика відмов клієнтам нашого візового центру "ТурПартнер" щодо цих країн становить усього 10-12%. При цьому в більшості випадків візу вдається отримати при повторній подачі.

Фактично, показник залишився на тому ж рівні, що і раніше. І така велика різниця між нашою й офіційною статистикою була завжди.

Це говорить про те, що справа не тільки в міграційній політиці Канади і Штатів. Звичайно, платні послуги частіше дозволяють собі у більш зможних країнах. Тому шанси на отримання візи у громадян таких країн, як правило, вищі.

Комусь ми навіть не рекомендуємо "подаватися" ще на етапі оцінки шансів. Але, за нашими даними, основна причина відмов – це неправильне оформлення документів і недостовірність зазначеної інформації.

Цей факт і посол Канади в Україні Роман Ващук. Так, за його словами, основною причиною відмов є помилки в анкетах і невикорінена звичка українців прикрашати реалії на папері або під час співбесіди.

"Коли ми просимо довести нам наявність грошей на рахунку в банку, люди думають, що якщо вони вкажуть суму в два рази більшу, ніж у них є, то це буде краще. Тому йдуть і роблять фіктивні виписки. Існують цілі служби в Інтернеті, які можуть підготувати такі документи", – розповів Ващук.

Він також зазначив, що всі документи апліканта проходять ретельну перевірку. Якщо хоча б один із них виявиться фальшивим, то заявнику автоматично буде відмовлено.

Можемо тільки погодитися зі словами посла. Дуже часто, приходячи до нас на консультацію, клієнти самі пропонують прикрасити свої дані для збільшення шансів. Ми відразу переконуємо їх відмовитися від таких ідей.

Також нерідко звертаються люди, які вже отримали відмову через неправильно заповнені документи. На перший погляд, яка різниця між "ВК654321" і "ВК 654321"? А пробіл між серією та номером закордонного паспорта – це вже помилка! І цей приклад лише один з десятка, про які ви можете навіть не здогадуватися.

Незважаючи на політичний фактор, який присутній з обох сторін, кількість виданих дозволів по США і Канаді поступово зростає. Разом з кількістю запитів.

Так, з березня по липень 2017 року українці вже отримали 32457 віз. І наразі міграційні служби цих країн продовжують схвалювати запити.

Тому суттєвих підстав для паніки немає. Головне – реально оцінити свої шанси і уважно оформити всі документи.

Юлія Голіневич, керівник компанії "ТурПартнер", спеціально для УП