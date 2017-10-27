Каковы шансы выиграть Green Card в этом году?

Посольство США в Україні змінило дату початку реєстрації на щорічний розіграш Грін-карти. Він почався 18 жовтня і триватиме до 22 листопада. Результати розіграшу будуть відомі з 15 травня 2018 року.

Раніше реєстрація вже стартувала 3 жовтня і повинна була тривати до 7 листопада цього року. Але з технічних причин, подробиці яких не розголошують, реєстраційний період було змінено, а всі, хто подавав заявки на участь до нової дати, повинні подати їх знову.

Що таке Green Card і навіщо вона потрібна?

Green Card (посвідчення особи резидента США) – це документ, що підтверджує наявність посвідки на проживання в людини, яка не є громадянином Сполучених Штатів. Він надає право проживання і офіційного працевлаштування на території цієї країни.

Одним зі способів отримання "зеленої карти" є розіграш диверсифікаційної візи. Ця лотерея щорічно проводиться Держдепартаментом Сполучених Штатів і передбачає розіграш до 55 тисяч віз серед громадян країн з низьким рівнем імміграції до США

Цього року українці також можуть подать заявку. Зробити це можна безкоштовно на сайті Держдепартаменту. Взяти участь може кожен охочий, незалежно від рівня знання мови, професії або достатку (необхідно тільки мати середню освіту або дворічний стаж роботи за однією спеціальністю).

Вносити дані потрібно дуже уважно, адже недостовірна чи неточна інформація загрожує учаснику дискваліфікацією. І не варто намагатися перехитрити систему. Якщо вона виявить дублікат заявки – її автора буде виключено з розіграшу.

Також важливо розуміти, що перемогти – це ще не означає отримати Green Card. Це означає, що ви проходите на наступний етап і тепер все залежить від результатів співбесіди з візовим офіцером у посольстві. Він ухвалить рішення, оцінивши ризики і потенційну користь для Штатів від вашої імміграції.

На цьому етапі потрібно зібрати певний пакет документів, пройти співбесіду і сплатити консульський збір – 330 доларів. У разі відмови його не повертають.

Що дає Green Card?

Отримати "Green Card"– це значить здобути великий пакет привілеїв, якого немає навіть у тих іммігрантів, які уклали шлюб або мають довгострокову візу. Наприклад:

– можна довічно проживати в США, скільки завгодно разів залишати територію держави і легально повертатися назад;

– отримувати привілеї та соціальні гарантії (у тому числі при виході на пенсію), з нею легше оформити страховку і кредит;

– нарівні з американцями купувати нерухомість, відкривати свою справу і влаштовуватися на роботу (за винятком тих установ, де за статутом приймають на роботу тільки громадян);

– отримувати знижки на освіту.

Ця лотерея може стати не тільки шансом круто змінити своє життя, а й можливістю випробувати свою удачу.

Які шанси на перемогу?

Як показує статистика, фортуна – на боці наших співвітчизників. Ми як і раніше займаємо перші місця за кількістю виграних "зелених карт" у світі, але з кожним роком конкуренція зростає (за рік у середньому на 1,9%).

Загальна кількість заявок, поданих українцями за 2013-2016 роки

Звичайно ж, велика кількість претендентів негативно впливає на шанси перемогти. Ситуацію ускладнює ще й той факт, що співвідношення потенційних переможців розподіляється між усіма країнами-учасниками нерівномірно.

Оскільки учасникам з України доводиться ділити шанси тільки між собою, а не з усім світом, зростаючий попит значно зменшує ймовірність виграшу.

Співвідношення переможців до загальної кількості поданих заявок (у відсотках)

Проте, у 2017 році 4500 українців отримали запрошення на співбесіду. Це – кращий результат за кількістю виграшів у Європейському регіоні.

Кількість диверсифікаційних віз, які можуть бути видані (після співбесіди) жителям однієї країни обмежена і визначається заздалегідь, і вона не залежить від кількості поданих заявок. За статистикою за останні 5 років, в Україні в підсумку отримують дозвіл 1700-1800 осіб.

Співвідношення українців, які перемогли в розіграші, і тих, хто отримали візу за 2013-2017 роки

Така стабільність у цифрах дає привід вважати, що посольству доводиться відмовляти навіть тим, хто відповідає вимогам, якщо вони не помістилися в квоту. Тож на цьому етапі удача теж стане в нагоді.

Враховуючи це, у розрахунках шансів можна знехтувати кількістю переможців, на чому ґрунтуються більшість формул ймовірності виграшу. Адже більше, ніж 1700 віз, видано не буде, і саме це число потрібно співвідносити до кількості учасників.

За основу візьмемо кількість заявок, поданих у 2016 році – це 1315646. Додамо 1,9% (згідно з середнім показником приросту). Число, що вийшло, – 1340643 – розділимо на середню кількість виданих віз (1767). У результаті шанси отримати візу будуть 1 до 759 або 0,132%.

Крім того, якщо ви подаєте заявку зі своїм чоловіком або дружиною, шанси кожного з вас переїхати до США множаться на 2. Тому що держатель Грін-карти може взяти з собою чоловіка і дітей до 21 років, які не перебувають у шлюбі.

Юлія Голіневич, керівник компанії "ТурПартнер", спеціально для УП