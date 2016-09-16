Дания не признает выборы в Госдуму РФ, проведенные в Крыму

Дания не будет признавать результатов российских парламентских выборов в оккупированном Россией Крыму.

Об этом заявил министр иностранных дел Дании Кристиан Йенсен, передает "Радио Свобода".

"Мы не признаем результатов выборов на территории незаконно аннексированного Крыма. Речь идет об оккупации части украинской территории, и мы считаем неприемлемым заявление России о том, что выборы там "свободные и честные", - отметил он.

В то же время министр не дал четкого ответа на вопрос, может ли Дания в целом не признать результаты выборов в Госдуму России с учетом того, что они проходят в том числе и в оккупированном Крыму.

"У нас есть вопрос к тому, что выборы в России в целом свободные и честные. Но что самое главное - выборы в Крыму неприемлемы. Крым - не часть России, Крым - это часть Украины", - сказал он, отвечая на вопросы.

Как известно, 18 сентября состоятся очередные выборы российского парламента – Государственной думы.

При этом впервые "выборы" пройдут также в Крыму: аннексированный полуостров в Москве будут представлять четыре депутата.