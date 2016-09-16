В Крыму хотят доставлять посылки в материковою Украину через ОРДО

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Пятница, 16 сентября 2016, 09:34

В Крыму ищут сотрудников для почты, доставляющей посылки через ОРДО на материковую Украину.

Об этом сообщает корреспондент Крым.Реалии.

Информация о вакансиях размещена на официальном интернет-сайте компании "Наша почта", юридический адрес которой – в аннексированном Симферополе, а почтовый – российском Ростове-на- Дону.

В частности, компания набирает в Симферополе, Севастополе, Евпатории, Феодосии операторов-приемщиков, менеджеров по продажам.

Правда, при этом "молодая логистическая компания", которая как юрлицо зарегистрирована в подконтрольной России федеральной налоговой службе Симферополя еще 20 апреля 2015 года, свои услуги на обычных наружный носителях не рекламирует, а ограничивается лишь повсеместно расклеенными по городу объявлениями.

А из всех семи контактных мобильных телефонов на постоянной связи только один.

В представительстве партнера "Нашей почты" – транспортной компании "КИТ", которая, размещается в Симферополе по адресу бывшей, действующей до аннексии 2014 года, украинской компании "Новая почта", – сообщили, что работать по "ДНР" и "ЛНР" начнут не раньше, чем через полгода.

Пока же в самопровозглашенные республики документы и грузы весом до 30 кг через Макеевку отправляются автобусами еще одного партнера "Нашей почты" – компании "Донбасс-Тур".

Таким образом можно оформить экспресс-доставку из Крыма в любой город материковой Украины. Как пояснила оператор-приемщик "Нашей почты" в Симферополе на бульваре Ленина, 14 посылка из Симферополя, к примеру, в Киев будет доставлена приблизительно через месяц.

"Сначала посылка направляется в наш главный офис в Макеевке, пройдя российскую таможню, а оттуда уже через таможни "ДНР" и Украины в – Волноваху. В Волновахе груз забирает уже украинская экспресс-служба. Мы принимаем к отправке все домашние, бытовые вещи, кроме электроприборов", – пояснила работница.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 

Темы: Крым Донбасс Росcия
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