У Криму хочуть доставляти посилки в материкову Україну через ОРДО

У Криму шукають співробітників для пошти, що доставляє посилки через ОРДО на материкову Україну.

Про це повідомляє кореспондент Крим.Реалії.

Інформація про вакансії розміщена на офіційному інтернет-сайті компанії "Наша пошта", юридична адреса якої – в окупованому Сімферополі, а поштовий - російському Ростові-на-Дону.

Зокрема, компанія набирає в Сімферополі, Севастополі, Євпаторії, Феодосії операторів-приймальників, менеджерів з продажу.

крим. реалії

Правда, при цьому "молода логістична компанія", яка як юрособа зареєстрована в підконтрольній Росії федеральної податкову службу Сімферополя ще 20 квітня 2015 року, свої послуги на звичайних зовнішній носіях не рекламують, а обмежується лише повсюдно розклеєними по місту оголошеннями.

А з усіх семи контактних мобільних телефонів на постійному зв'язку тільки один.

У представництві партнера "Нашої пошти" - транспортної компанії "КИТ", яка, розміщується в Сімферополі за адресою колишньої, що діяла до анексії 2014 року, українській компанії "Нова пошта", - повідомили, що працювати по "ДНР" і "ЛНР" почнуть не раніше, ніж через півроку.

Поки ж в самопроголошені республіки документи і вантажі вагою до 30 кг через Макіївку відправляються автобусами ще одного партнера "Нашої пошти" - компанії "Донбас-Тур".

Таким чином можна оформити експрес-доставку з Криму в будь-яке місто материкової України. Як пояснила оператор-приймальник "Нашої пошти" в Сімферополі на бульварі Леніна, 14 посилка з Сімферополя, наприклад, до Києва буде доставлена приблизно за місяць.

"Спочатку посилка направляється в наш головний офіс в Макіївці, пройшовши російську митницю, а звідти вже через "митниці" "ДНР" і України в - Волновахи. У Волновасі вантаж забирає вже українська експрес-служба. Ми приймаємо до відправки всі домашні, побутові речі, крім електроприладів", - пояснила працівниця.

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією.