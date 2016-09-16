Кучма считает, что Европа ответственна за события в Украине

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Пятница, 16 сентября 2016, 11:50

Экс-президент Леонид Кучма считает, что Европа несет ответственность за события в Украине, связанные с противостоянием последних лет.

Об этом он заявил журналистам в кулуарах форума YES в пятницу.

"Давайте, все-таки, чтобы Европа поняла, что она отвечает за ту ситуацию, которая произошла у нас. Потому что 45-й год, Ялта, мы уже одну пережили, разделили тогда Европу на две части. 50 лет – холодная война. Сейчас опять, февраль 2014 года, снова делим Европу на две части", – сказал он.

По словам Кучмы, такую ответственность должны нести канцлер Германии Ангела Меркель, а также президент Франции Франсуа Олланд, России – Владимир Путин и Украины Петр Порошенко.

"Эти люди брали ответственность и они должны отвечать за это. Не просто собрались, поговорили, подписали", – заявил Кучма.

Как известно, Кучма является представителем Украины в трехсторонней контактной группе по конфликту на востоке Украины.

Украинская правда

Темы: Кучма ЕС АТО
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Комментарии — 3
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IP: 51.255.202.---spitfire16.09.2016 15:24
херасе.
2 срока страной правил, а ответственность переложил на соседей.

а ну-ка, любезный, ответь-ка
1) почему позволял России создавать и укреплять крымский и донецко-луганский анклавы, не препятствовал расслоению общества и не способствовал созданию единой нации?
2) почему не остановил деградацию армии, а укреплял репрессивные полицейские органы?
3) почему способствовал победе своего преемника-бандита и только первый Майдан временно отодвинул Януковича от власти?
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IP: 195.242.80.---val mashtak 16.09.2016 13:23
Все верно! Без предварительного тайного сговора Кремля с Берлином и примкнувшшим к ним Парижем Уйло никогда бы не отважилось аннексировать Крым и развязать войну на Донбассе. И идиотические заявления немецко-французских риббентропов последних дней – тому подтвержение
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IP: 193.17.75.---Zi_shody116.09.2016 12:59
А чего эти люди? Пусть участники Будапештского "гаранта" отвечают...
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