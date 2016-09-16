Кучма считает, что Европа ответственна за события в Украине

Экс-президент Леонид Кучма считает, что Европа несет ответственность за события в Украине, связанные с противостоянием последних лет.

Об этом он заявил журналистам в кулуарах форума YES в пятницу.

"Давайте, все-таки, чтобы Европа поняла, что она отвечает за ту ситуацию, которая произошла у нас. Потому что 45-й год, Ялта, мы уже одну пережили, разделили тогда Европу на две части. 50 лет – холодная война. Сейчас опять, февраль 2014 года, снова делим Европу на две части", – сказал он.

По словам Кучмы, такую ответственность должны нести канцлер Германии Ангела Меркель, а также президент Франции Франсуа Олланд, России – Владимир Путин и Украины Петр Порошенко.

"Эти люди брали ответственность и они должны отвечать за это. Не просто собрались, поговорили, подписали", – заявил Кучма.

Как известно, Кучма является представителем Украины в трехсторонней контактной группе по конфликту на востоке Украины.

Украинская правда