Фигурантам дела раскрашенной звезды в РФ выплатят 2 млн рублей

Таганский суд Москвы постановил выплатить более 2 млн рублей за незаконное уголовное преследование четырем оправданным фигурантам дела о покраске звезды на шпиле высотки на Котельнической набережной в цвет украинского флага.

Таким образом суд частично удовлетворил иск, заявленный оправданными парашютистами.

Фигуранты дела требовали более 3 млн рублей за незаконное уголовное преследование.

В свою очередь, представитель прокуратуры заявила, что считает возможным компенсировать молодым людям утерянный заработок из расчета средней заработной платы по Москве.

Как сообщалось, оправданные парашютистки Анна Лепешкина и Евгения Короткова просили возместить им ущерб в размере 835 тыс. руб. и 1 млн. 200 тыс. руб. соответственно, Алексей Широкожухов просил присудить ему 476 тыс. руб., а Александр Погребов - 767 тыс. руб.

Со своей стороны, представитель Минфина и прокурор сочли заявленные требования необоснованными.

Утром 20 августа 2014 года неизвестные вывесили на шпиле высотки на Котельнической набережной украинский флаг размером 3 на 6 метров и закрасили синей краской верхушку звезды, венчающей шпиль здания.

Через два дня ответственность за покраску звезды взял на себя украинский руфер Павел Ушевец (Гриша Mustang Wanted), который заявил о невиновности задержанных фигурантов.

Молодые люди отрицали свою причастность к покраске звезды на шпиле высотки и вывешиванию флага Украины. По их словам, они оказались на месте преступления случайно, совершая прыжок с крыши, которая находится на несколько десятков метров ниже, чем шпиль со звездой.

Таганский суд Москвы 10 сентября 2015 года оправдал четырех подсудимых, признав виновным в пособничестве вандализму руфера Владимира Подрезова и приговорив его к двум годам трем месяцам колонии.

Интерфакс