Фігурантам справи про перефарбування зірки в РФ виплатять понад 2 млн рублів

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П'ятниця, 16 вересня 2016, 15:02

Таганський суд Москви ухвалив рішення виплатити понад 2 млн рублів за незаконне кримінальне переслідування чотирьом виправданим фігурантам справи про фарбування зірки на шпилі висотки на Котельницькій набережній в колір українського прапора.

Таким чином суд частково задовольнив позов, заявлений виправданими парашутистами.

Фігуранти справи вимагали понад 3 млн рублів за незаконне кримінальне переслідування.

У свою чергу, представник прокуратури заявила, що вважає за можливе компенсувати молодим людям втрачений заробіток з розрахунку середньої заробітної плати по Москві.

 

Як повідомлялося, виправдані парашутистки Анна Лепешкіна і Євгена Короткова просили відшкодувати їм збитки в розмірі 835 тис. руб. і 1 млн. 200 тис. руб. відповідно, Олексій Широкожухов просив присудити йому 476 тис. руб., а Олександр Льохів - 767 тис. руб.

Зі свого боку, представник Мінфіну і прокурор визнали заявлені вимоги необґрунтованими.

Як відомо, вранці 20 серпня 2014 року невідомі вивісили на шпилі висотки на Котельницькій набережній український прапор розміром 3 на 6 метрів і зафарбували синьою фарбою верхівку зірки, що вінчає шпиль будівлі.

Через два дні відповідальність за фарбування зірки взяв на себе український руфер Павло Ушевец (Гриша Mustang Wanted), який заявив про невинність затриманих фігурантів.

Молоді люди заперечували свою причетність до фарбування зірки на шпилі висотки і вивішування прапора України. За їх словами, вони опинилися на місці злочину випадково, здійснюючи стрибок з даху, який знаходиться на кілька десятків метрів нижче, ніж шпиль із зіркою.

Таганський суд Москви 10 вересня 2015 року виправдав чотирьох підсудних, визнавши винним у пособництві вандалізму руфера Володимира Подрезова і засудивши його до двох років трьох місяців колонії.

Интерфакс

Теми: Росія
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