Парубий: безвиз может быть уже в первую неделю октября

По наиболее оптимальному варианту окончательное решение о безвизовом режиме для Украины будет принято в первую неделю октября.

Об этом в интервью телеканалу "Рада" в пятницу рассказал спикер парламента Андрей Парубий.

"Председатель Европейского парламента заверил меня, что по Украине нет никаких вопросов, нет никаких дискуссий (по введению безвизового режима - ред.)", - сказал он.

Парубий также рассказал, как будет выглядеть полная процедура принятия этого решения.

"Повременно, это выглядит следующим образом. 29 сентября должно быть заседание профильного комитета, на котором должна рассматриваться и имплементация механизма об остановке безвизового режима, подчеркиваю - для всех государств этот механизм должен быть одинаковым, и также вопрос о безвизовом режиме для Украины", - сказал он.

"Если 29 сентября комитет сможет выйти на положительное решение, то президент Европейского парламента заверил меня, что в первую же пленарную неделю работы Европейского парламента, а это с 3 по 6 октября этот вопрос будет вынесен на повестку дня, и ни у кого нет сомнений, что он наберет необходимое количество голосов", - добавил спикер.

Парубий подчеркнул, что это "наиболее оптимальный и наиболее идеальный сценарий для Украины, когда этот вопрос будет решен в первую неделю октября".

Украинская правда