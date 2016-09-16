Парубий: безвиз может быть уже в первую неделю октября

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Пятница, 16 сентября 2016, 15:42

По наиболее оптимальному варианту окончательное решение о безвизовом режиме для Украины будет принято в первую неделю октября.

Об этом в интервью телеканалу "Рада" в пятницу рассказал спикер парламента Андрей Парубий.

"Председатель Европейского парламента заверил меня, что по Украине нет никаких вопросов, нет никаких дискуссий (по введению безвизового режима - ред.)", - сказал он.

Парубий также рассказал, как будет выглядеть полная процедура принятия этого решения.

"Повременно, это выглядит следующим образом. 29 сентября должно быть заседание профильного комитета, на котором должна рассматриваться и имплементация механизма об остановке безвизового режима, подчеркиваю - для всех государств этот механизм должен быть одинаковым, и также вопрос о безвизовом режиме для Украины", - сказал он.

"Если 29 сентября комитет сможет выйти на положительное решение, то президент Европейского парламента заверил меня, что в первую же пленарную неделю работы Европейского парламента, а это с 3 по 6 октября этот вопрос будет вынесен на повестку дня, и ни у кого нет сомнений, что он наберет необходимое количество голосов", - добавил спикер.

Парубий подчеркнул, что это "наиболее оптимальный и наиболее идеальный сценарий для Украины, когда этот вопрос будет решен в первую неделю октября".

Украинская правда

Темы: ЕС Парубий Европарламент
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IP: 46.175.66.---vik735216.09.2016 16:17
Ех, Парубій! Якщо ти забув, то в Україні парламентсько-президентська форма правління. Не може голова ВР бути шісткою у однотурового олігарха, володаря Ліпецької фабрики і прочая, і прочая. Сором Андрію, у що ти перетворився?
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