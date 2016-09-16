Парубій: безвіз може бути вже у перший тиждень жовтня

За найбільш оптимального варіанту остаточне рішення щодо безвізового режиму для України буде прийняте у перший тиждень жовтня.

Про це в інтерв'ю телеканалу "Рада" у п'ятницю розповів спікер парламенту Андрій Парубій.

"Голова Європейського парламенту запевнив мене, що по Україні нема жодних запитань, немає жодних дискусій (щодо запровадження безвізового режиму – ред.)", - сказав він.

Парубій також розповів, як виглядатиме повна процедура прийняття цього рішення.

"Почасово, це виглядає наступним чином. 29 вересня має бути засідання профільного комітету, на якому має розглядатися і імплементація механізму про зупинку безвізового режиму, наголошую – для усіх держав це механізм має бути однаковим, і також питання про безвізовий режим для України", - сказав він.

"Якщо 29 вересня комітет зможе вийти на позитивне рішення, то президент Європейського парламенту, запевнив мене, що в перший же пленарний тиждень роботи Європейського парламенту, а це з 3 по 6 жовтня це питання буде винесене на порядок денний, і ні в кого немає сумнівів, що воно набере необхідну кількість голосів", - додав спікер.

Парубій підкреслив, що це "найбільш оптимальний і найбільш ідеальний сценарій для України, коли це питання буде вирішене в перший тиждень жовтня".

Українська правда