Кучма: сепаратисты не дают создать группу по вопросам границы

Представители России и сепаратистов в Трехсторонней контактной группе выступают против создания подгруппы по вопросу возвращения под контроль Украины участка госграницы с РФ на Донбассе.

Об этом в комментарии "Интерфакс-Украина" заявил экс-президент Леонид Кучма, который представляет Украину в этой группе.

"Потому что (РФ и "ЛНР/ДНР" – ред.) прекрасно понимают, если граница будет наша, то решаются и многие другие проблемы. В первую очередь, связанные с поставками вооружений", – сказал Кучма.

Также он заявил об отсутствии договоренности об отводе подразделений от линии соприкосновения сторон ввиду отсутствия компромисса по самой линии разграничения.

"Им (главам МИД ФРГ и Франции Франк-Вальтеру Штайнмайеру и Жан-Марку Эро – ред.) ведь легче проанонсировать, а нам ведь нужно решить этот вопрос. Мы не можем пойти на сдачу своих интересов. Если мы найдем какой-то выход из положения, в документах пропишем о соблюдении линии от 19 сентября – это уже будет шаг", – сказал он.

Кучма напомнил, что есть линия разграничения, которая была согласована в Минске 19 сентября 2014 года.

"От этой линии нужно отвести еще на 1 км все силы и сделать более широкой зону безопасности. Но есть одна проблема – за это время представители "ЛНР/ДНР" отхватили 1500 км и предлагают они отвести уже по новой линии соприкосновения", – пояснил он.

По словам Кучмы, Киев категорически не согласен с изменением линии разграничения.

"Мы с этим категорически не согласны и думаем, как найти решение этого вопроса, ведь от решения этого вопроса зависит безопасность", – сказал Кучма.

Как известно, 14 сентября Эро заявил, что на следующей неделе должно быть подписано соглашение о разведении войск в трех пилотных зонах на Донбассе.

Как известно, в данное время в рамках Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе функционируют четыре подгруппы – по гуманитарным, политическим, экономическим вопросам, а также по вопросам безопасности.

Вместе с тем, Украина неоднократно выступала с инициативой создать еще одну подгруппу, которая бы занималась вопросом возвращения Украине контроля над участком границы с РФ.

Ранее Кучма также заявил, что Европа ответственна за положение дел в Украине.