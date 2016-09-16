Украина в октябре подаст в ООН резолюцию по правам человека в Крыму

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Пятница, 16 сентября 2016, 17:03

В начале работы третьего комитета Генассамблеи ООН в октябре Украина подаст новую резолюцию по правам человека в оккупированном Россией Крыму.

Об этом в своем твиттере написал представитель Украины в ООН Владимир Ельченко, отвечая на вопрос в рамках общения с пользователями соцсети.

Также он добавил, что недавно поставил перед генсеком ООН вопрос проведения Россией выборов на аннексированном полуострове.

Как известно, ранее президент ПАСЕ Педро Аграмунт заявил, что его ведомство не будет наблюдать за этими выборами в Крыму.

Украинская правда

Темы: Крым Росcия ООН права человека виборы
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